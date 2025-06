La revista The New York Times ha revelado las 100 mejores películas del siglo XXI, de las cuales hay mexicanas.

Pues son 3 películas mexicanas que están entre las 100 mejores del siglo XXI y dos son del mismo director, acá te contamos cuáles son.

Tras una convocatoria de más de 500 profesionales del cine, entre actores, directores, guionistas y productores en las lista de las 100 mejores películas del siglo XXI, según The New York Times hay 3 mexicanas y 2 son del mismo director, con ello las producciones cinematográficas de México que resaltan son:

18 Y tu mamá también de 2002 de Alfonso Cuarón

46 Roma de 2018 de Alfonso Cuarón

54 El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro

Alfonso Cuarón, el director mexicano con 4 películas en la lista de las 100 mejores del siglo XXI

Según los expertos, Alfonso Cuarón de 63 años de edad sería el mejor director mexicano al tener 4 películas en lista de las 100 mejores del siglo XXI.

4 películas del director mexicano Alfonso Cuarón que serían entre producciones mexicanas y hollywoodienses, lo que marca también un hito.

A ello, las 4 películas en lista de las 100 mejores del siglo XXI del director mexicano Alfonso Cuarón son

13 Niños del hombre 2006

18 Y tu mamá también de 2002

46 Roma de 2018

97 Gravedad 2013

¿Dónde ver las películas de directores mexicanos de la lista de las 100 mejores del siglo XXI?

Si aún no has visto las películas de directores mexicanos de la lista de las 100 mejores del siglo XXI no deberías dejarlo pasar.

Por lo que esta sería tu oportunidad ya que las películas de directores mexicanos de la lista de las 100 mejores del siglo XXI las podrás encontrar en varias plataformas de streaming, a continuación te las damos:.

Niños del hombre para rentar en YouTube y Apple TV en 20 pesos y Amazon Prime en 50 pesos

Y tu mamá también disponible en Netflix y Disney+

Roma disponible en Netflix

Gravedad disponible en Max

El Laberinto del Fauno en renta en plataformas

Estas son las 100 mejores películas del siglo XXI

Te dejamos la lista de las 100 mejores películas del siglo XXI, según The New York Times:

Parasite (2019) Mulholland Drive (2001) There Will Be Blood (2007) In The Mood for Love (2001) Moonlight (2016) No Country for Old Men (2007) Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) Get Out (2017) El Viaje de Chihiro (2002) The Social Network (2010) Mad Max: Fury Road (2015) The Zone of Interest (2023) Children of Men (2006) Inglourious Basterds (2009) City of God (2003) Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) Brokeback Mountain (2005) Y tu mamá también (2002) Zodiac (2007) The Wolf of Wall Street (2013) The Royal Tenenbaums (2001) The Grand Budapest Hotel (2014) Boyhood (2014) Her (2013) Phantom Thread (2017) Anatomy of a Fall (2023) Adaptation (2002) The Dark Knight (2008) Arrival (2016) Lost in Translation (2003) The Departed (2006) Bridesmaids (2011) A Separation (2011) Wall-E (2008) A Prophet (2010) A Serious Man (2009) Call Me by Your Name (2017) Portrait of a Lady on Fire (2019) Lady Bird (2017) Yi Yi (2000) Amélie (2011) The Master (2012) Oldboy (2005) Once Upon a Time … in Hollywood (2019) Moneyball (2011) Roma (2018) Almost Famous (2000) The Lives of Others (2007) Before Sunset (2004) Up (2009) 12 Years a Slave (2013) The Favourite (2018) Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006) Pan’s Labyrinth (2006) Inception (2010) Punch-Drunk Love (2002) Best in Show (2000) Uncut Gems (2019) Toni Erdmann (2016) Whiplash (2014) Kill Bill: Vol. 1 (2003) Memento (2001) Little Miss Sunshine (2006) Gone Girl (2014) Oppenheimer (2023) Spotlight (2015) Tár (2022) The Hurt Locker (2009) Under the Skin (2014) Let the Right One In (2008) Ocean’s Eleven (201) Carol (2015) Ratatouille (2007) The Florida Project (2017) Amour (2012) O Brother, Where Art Thou? (2000) Everything Everywhere All at Once (2022) Aftersun (2022) The Tree of Life (2011) Volver (2006) Black Swan 2010 (2010) The Act of Killing (2013) Inside Llewyn Davis (2013) Melancholia (2011) Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004) Past Lives (2023) The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) The Gleaners & I (2001) Interstellar (2014) Frances Ha (2013) Fish Tank (2010) Gladiator (2000) Michael Clayton (2007) Minority Report (2002) The Worst Person in the World (2021) Black Panther (2018) Gravity (2013) Grizzly Man (2005) Memories of Murder (2005) Superbad (2007)