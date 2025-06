¿Quieres saber dónde ver Parasite en streaming y español? Es la mejor película del siglo XXI.

Ganadora de 4 Premios Oscar en 2020, Parasite ahora fue reconocida como el filme más destacado que se ha realizado en los últimos tiempos.

¿Dónde ver Parasite en streaming y español?

En la actualidad, Parasite puede verse en la plataforma HBO Max.

Dicho servicio de streaming tiene la opción de reproducir la película en español o en coreano, su idioma original, con subtítulos.

Parasite, película (CJ Entertainment)

Escrita y dirigida por Bong Joon-ho -de 55 años de edad- P arasite es un crítica feroz al neoliberalismo y la desigualdad que genera .

Se trata de una comedia negra con tintes de thriller, cuya trama se centra en Gi Taek y su familia, que se encuentra desempleada.

Todo cambia cuando Gi Woo, la hija mayor de Taek comienza a dar clases en la glamurosa y privilegiada casa de los Park.

Taek y los miembros restantes de su familia idearán un plan para integrarse a la vida de los Park, haciendo que las cosas se salgan de control.

Parasite le valió a su director la fama internacional, aunque ya había realizado trabajo como El expreso del miedo y Okja.

Cabe mencionar que Parasite ganó estos 4 Premios Oscar en 2020:

Mejor Película

Mejor Director

Mejor Guion Original / Premio compartido con Han Jin Won

Mejor Película Internacional

Bong Joon Ho y Han Jin Won de "Parasite" ganan Oscar (Chris Pizzello / AP)

Parasite se consagra como la mejor película del siglo XXI

The New York Times publicó su listado con “Las 100 mejores películas del siglo XXI”, en ella aparece Parasite en el puesto 1.

Para determinar a los mejores filmes del siglo, The New York Times encuestó a más de 500 cineastas, estrellas y fanáticos del cine.

Durante el ejercicio se les solicitó que votaran por las que consideraran las 10 mejores películas estrenadas desde el 1 de enero del 2000.

En colaboración con The Upshot, The New York Times recopiló las respuestas para armar su top 100.

Coincidiendo en que Parásitos era la cinta que se consagraba como la favorita de todas.

Dentro del listado de las “Las 100 mejores películas del siglo XXI”, también se coló otra película del director de Parasite.

Hablamos de “Memorias de un asesino” de 2003 , considerada de igual manera como una obra maestra del cineasta surcoreano.