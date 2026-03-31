La Empleada 2 ya tiene fecha de estreno en cines para 2027, la película con Sydney Sweeney llevará por título “El Secreto de la Empleada”.

Cada vez hay más detalles sobre la película secuela de The Housemaid, cuyo éxito en taquilla dejó a los fans esperando por la continuación de la historia.

Confirman fecha de estreno de La Empleada 2 en cines para 2027

A través de redes, se confirmó que La Empleada 2 tiene como fecha de estreno el 17 de diciembre 2027 en cines.

El estreno de “El Secreto de la Empleada”, no será nada sencillo, al menos en Estados Unidos, ya que competirá en lanzamiento con Avengers: Secret Wars que se exhibirá el mismo día.

No obstante, se espera que La Empleada 2 consiga ser un éxito en taquilla similar a su antecesora.

La Empleada 2 (@HousemaidMovie / X)

La secuela de La Empleada se basará en el segundo libro de la escritora Freida McFadden.

En la novela, nos centramos en Millie Calloway, el personaje de Sydney Sweeney, quien comienza a trabajar como empleada doméstica para una nueva pareja.

Cuando a Millie Calloway no le dejan ver a su empleadora, las sospechas y los secretos comenzarán a salir a la luz.

La Empleada (Lionsgate)

Elenco de la película La Empleada 2

La película La Empleada 2, ha revelado su elenco, sorprendiendo con la incorporación de Kirsten Dunst, de 43 años de edad.

Kirsten Dunst se une a Sydney Sweeney —quien retoma su papel de Millie Calloway— y Michele Morrone como Enzo Accardi.

Paul Freig también regresa como director para realizar La Empleada, junto con la guionista Rebecca Sonneshine.