Disney cierra de la mejor manera el 2025, Zootopia 2, su gran apuesta en dibujos animados, es hoy su película más taquillera.

A nueve años del lanzamiento de la primera entrega, Zootopia 2, también creada por Disney, ha conquistado a grandes y pequeños.

Desde el pasado 26 de noviembre, día que se estrenó en México y Estados Unidos, la cinta animada dirigida por Jared Bush y codirigida por Byron Howard, ha sido vista por millones de personas.

De acuerdo con Discussing Film, la película ha recaudado 1.460 millones de dólares a nivel mundial, es decir, más de 26 mil millones de pesos mexicanos.

Esto la convierte en la cinta más taquillera, hasta el día de hoy, de la compañía cuyo eslogan es una cabeza de ratón.

Zootopia 2 se convierte en la película más taquillera de Disney (@DiscussingFilm / Red Social X)

Zootopia 2, la gran apuesta de Disney

Este 2025, Disney se enfrentó a un gran reto: conectar con la Generación Z, un público que no se engancha fácilmente con superhéroes y princesas, pero que cayó en los encantos de Zootopia 2.

Zootopia 2, durante su primer semana de estreno, recaudó 158 millones de dólares (casi 3 mil millones de pesos) en Norteamérica y 559 millones (poco más de 10 mil millones de pesos) a nivel global.

Fue sin duda el mejor debut de la historia para una película animada, colocándola detrás de Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War y Spider-Man: No Way Home.

Así como obtuvo un gran logro, es el mayor estreno global de 2025, título que le pertenecía a Moana 2.

Por lo que, según lo publicado por Variety, hoy forma parte del club de los mil millones, junto a Lilo & Stitch y Ne Zha 2.

Ha superado a casi todas las películas de Harry Potter así como a diversos títulos de Marvel y Pixar.