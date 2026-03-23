Kirsten Dunst, de 43 años de edad, se une a Sydney Sweeney en secuela de La Empleada.

Tras convertirse en un éxito de taquilla para Lionsgate, la nueva entrega de la película La Empleada ya está reuniendo a su siguiente elenco.

Confirman que Kirsten Dunst se une a Sydney Sweeney en secuela de La Empleada

Se dio a conocer que Kirsten Dunst se une a Sydney Sweeney, de 28 años de edad, en la secuela de La Empleada.

La incorporación de Kirsten Dunst fue celebrada por Erin Westerman, presidenta de Lionsgate Motion Picture Group:

“Es un privilegio llevar a la pantalla la siguiente entrega de <i>La empleada </i>con Kirsten Dunst. Es un ícono. Su trayectoria refleja una extraordinaria versatilidad y valentía. Junto a la siempre magnética Sydney Sweeney, será una fuerza electrizante en un mundo donde nada es lo que parece." Erin Westerman

Kirsten Dunst llega al elenco de La Empleada junto a Sydney Sweeney quien retoma su papel de Millie Calloway, y Michele Morrone que regresa como Enzo Accardi.

Kirsten Dunst (@kirstendunst / Instagram)

Por su parte, también Paul Freig vuelve para dirigir La Empleada 2 con la guionista Rebeecca Sonneshine.

Sydney Sweeney con Fifty-Fifty Films y Todd Lieberman de Hidden Pictures producirán la nueva secuela.

Hay altas expectativas por la segunda entrega de La Empleada, ya que la primera consiguió recaudar más 7 mil 040 mdp con un presupuesto de solo 622 mdp.

Sydney Sweeney (Instagram/@sydney_sweeney)

¿De qué se tratará la secuela de La Empleada?

La secuela de La Empleada se basará en el segundo libro de Freida McFadden.

Dicha novela se centra en Millie Calloway, personaje de Sydney Sweeney, quien inicia a trabajar como empleada doméstica para una nueva pareja.

Cuando a Millie Calloway no le dejan ver a su empleadora, las sospechan y los secretos comenzarán a salir a la luz.

Hasta el momento, no hay fecha oficial de estreno para La Empleada 2, aunque se espera que llegue en algún punto del 2027.