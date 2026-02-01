El último fin de semana de enero trajo un par de sorpresas en taquilla, con números interesantes para “Ayuda” de Disney y el documental de Melania Trump, este último con mejor recaudación de lo previsto.

Por otra parte, esta semana la taquilla despidió a Song Sung Blue, película biográfica de Lightning & Thunder que pasó sin pena ni gloria.

“Ayuda” de Disney logra el primer lugar en taquilla

Disney sigue dominando la taquilla con sus diferentes proyectos, tras Zootopia 2 y Avatar: Fuego y Ceniza nos llegó el thriller de “Ayuda”, el cual consiguió 486 millones de pesos en todo el mundo.

Si bien no es un estreno fuerte, se estima que logrará cubrir sus costos de producción que fueron de 695 millones de pesos, sin generar ganancias pero tampoco perdiendo dinero.

Ayuda con Rachel McAdams (Disney)

La película ha sido elogiada tanto por la crítica como por el público, principalmente por la actuación de Rachel McAdams y la dirección de Sam Raimi, quien mantiene el toque en esta clase de películas de terror de Serie B.

Con Cumbres Borrascosas estrenándose hasta el 12 de febrero, esta propuesta de Disney tiene una buena oportunidad de hacer más en la taquilla ante la falta de competencia.

El documental de Melania Trump rompió en récord en taquilla

Aunque en su estreno fue una burla, el documental de Melania Trump consiguió romper un récord en taquilla con sus 139 millones de pesos recaudados.

Con esto, “Melania” se convierte en el documental más taquillero de los últimos 10 años y apunta a tener una taquilla final alrededor de los 521 millones de pesos.

Ahora bien, esto no lo convierte en un éxito inmediato, pues tuvo un presupuesto de 695 millones de pesos, por lo que necesita unos 2 mil millones de pesos para generar ganancias; algo que no logrará.

A diferencia de “Ayuda” de Disney, la falta de competencia no le ayudará a este documental y ni siquiera logrará llegar al punto de equilibrio en cuanto a su recaudación.

Película de Melania Trump (Amazon MGM Studios)

Song Sung Blue se retira de la taquilla sin pena ni gloria

La película que se va de cartelera esta semana es Song Sung Blue, inspirada en la historia de la pareja Lightning & Thunder, que tuvo una taquilla de 938 millones de pesos en todo el mundo.

Con lo que apenas si quedará en un punto donde las pérdidas serán menores, pues su presupuesto fue de 521 millones de pesos, necesitando alrededor de los 1.5 mil millones de pesos para ser un éxito en taquilla.

El problema de Song Sung Blue fue que se trata de una historia muy local, incluso en Estados Unidos, pues la pareja de Lightning & Thunder solo tuvo repercusión como acto en Milwaukee .

De ahí que no conectara con la gran audiencia, a pesar de que como material cinematográfico fue considerada como bastante entretenida y bien elaborada.