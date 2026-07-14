Una de las películas fuertes del fin de año es sin duda Avengers: Doomsday, la cual buscará salvar todo lo que fue la caótica Saga del Multiverso.

Tal es la expectativa de Marvel y Disney por Avengers: Doomsday, que será una de sus películas más largas, casi tanto como lo fue en su momento Endgame.

Avengers: Doomsday (Marvel Studios )

¿Cuánto durará Avengers: Doomsday?

De acuerdo con reportes de insiders, Avengers: Doomsday tendrá una duración de 2 horas y 46 minutos. Como dijimos, es casi tan extensa como Endgame.

La larga duración de Avengers: Doomsday se debe a que se trata de una “película evento”; es decir, habrá una gran cantidad de escenas y personajes en pantalla.

Por lo que se necesita una exposición larga para justificar la aparición de todos estos héroes en la película, además de explicar al villano.

No olvidemos que será la primera vez que veamos al Doctor Doom en este universo, por lo que se le debe de dar un trasfondo que posiblemente abarque gran parte de la obra.

Es por ello que los fans deberán de ir mentalizados para pasar un buen rato en la sala de cine, si es que quieren tener la experiencia completa de Los Vengadores.

Avengers: Doomsday (Especial)

Los boletos para Avengers: Doomsday estarán muy pronto a la venta

Además de dar a conocer la duración de Avengers: Doomsday, los insiders también mencionaron que los boletos estarán a la venta en la tercera semana de julio.

Presumiblemente los boletos para Avengers: Doomsday se comenzarán a vender a partir del 20 de julio, aunque esto aplicaría de momento en Estados Unidos.

Recordemos que preventas de películas anticipadas no siempre empatan con México y otros territorios, esto debido a los manejos de las divisiones regionales de los estudios.

Asimismo recordamos a los fans que esto es un rumor, por lo que hay que tomar toda la información aquí señalada con pinzas en este momento.