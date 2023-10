La película de Taylor Swift se estrenó hoy viernes 13 de octubre, siendo una recopilación de su gira de conciertos The Eras Tour, pero ¿tiene escena post créditos?

Este viernes 13 de octubre llegó a más de 90 países la película de Taylor Swift -33 años-: The Eras Tour Film.

Siendo una recopilación de los 6 conciertos de Taylor Swift en el SoFi Stadium de Los Ángeles, la película de The Eras Tour Film llegará a todos aquellos fans que no pudieron conseguir boletos o quieren revivir la experiencia.

Pero, para todos aquellos que no han ido a The Eras Tour o que será la primera vez que vean el concierto de Taylor Swift en cines, ¿la película tiene escena post créditos?

¿La película de Taylor Swift tiene escena post créditos? Esto sabemos

Si bien muchos han esperado con ansias la llegada del viernes 13 de octubre al ser el estreno de la película de Taylor Swift, hay quienes dudan sobre si habrá o no escena post créditos.

Si bien The Eras Tour Film, película de Taylor Swift, es la recopilación de sus conciertos dados hasta el momento en su gira internacional, muchos dudarían sobre si hay escena post créditos.

Sin embargo y de acuerdo a las filtraciones de quienes pudieron asistir el pasado 11 de octubre a la premiere de la película de Taylor Swift y a las funciones anticipadas del 12, sí hay escena post créditos.

O al menos son agradecimientos a modo de escena post créditos en la película de Taylor Swift, The Eras Tour Film.

La película de Taylor Swift se estrena este 13 de octubre pero, ¿tiene escenas post créditos? (Frederic J. Brown / AFP / AFP)

La escena post créditos de la película de Taylor Swift incluye sorpresa para los swifties

Como ya se dijo, si bien no hay una escena post crédito como tal en la película de Taylor Swift, sí incluyó agradecimientos a sus fans.

Lo especial que hará llorar a los fans en la película de Taylor Swift, es que esta escena post créditos, es que los agradecimientos son precisamente a los swifties.

Y como la tradición de los fans de Taylor Swift marca, la cantante lo hizo de una manera especial: en forma de brazaletes de la amistad.

Ya que desde la salida de su canción ‘You’re on Your Own, Kid’, ya se ha hecho una tradición en los conciertos de Taylor Swift regalar friendship bracelets o brazaletes de la amistad.

Es por eso que en la escena post créditos de la película de Taylor Swift, los agradecimientos a sus fans están hechos a modo de brazaletes de la amistad. Lo siguiente puede considerarse como spoiler.

Según las imágenes que ya circulan en redes sociales, estos son los agradecimientos que puso Taylor Swift en su película a modo de escena post créditos:

“Gracias a los fans más generosos, amables en el planeta. Todo esto es gracias a ti, y para ti” Taylor Swift en The Eras Tour Film

Además de los agradecimientos de Taylor Swift en su película de The Eras Tour, incluyó la canción ‘ Long Live (Taylor’s Version)’ de su regrabación ‘Speak Now (Taylor’s Version) que escribió para sus fans.

Taylor Swift agregó un agradecimiento a los fans en la escena post-créditos del #TheErasTourFilm #ErasTourFilm



“Gracias a los fans más generosos, amables en el planeta. Todo esto es gracias a ti, y para ti” pic.twitter.com/tsSu0UScwn — La Tia Puercaylor N1 & N4 🇲🇽 (@LaPuercaylor) October 12, 2023

Estas son las escenas post crédito de la película de Taylor Swift (Especial)

Estas son las escenas post crédito de la película de Taylor Swift (Especial)