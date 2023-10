Taylor Swift estrenará su película este viernes 13 de octubre, y por supuesto que Cinépolis ya tiene una promoción en combos para los más fans.

Y es que lo que empezó como una broma y rumor, Cinépolis lo hizo realidad, pues además del vaso coleccionable y la palomera de Taylor Swift, habrá más sorpresas para los más fans.

Pues no solamente Cinépolis consentirá a todos con pósters que estará regalando a los fans de Taylor Swift y los coleccionables; sino que tiene planeado un combo especial.

La película The Eras Tour Film de Taylor Swift se estrenará este viernes 13 de octubre en todos los cines, y Cinépolis ya tiene una promoción para los más fans.

Siguiendo el éxito que tuvo su promoción con Shazam!, lo mismo ocurrirá con Taylor Swift, pero en vez de gritar una frase, Cinépolis ha retado a los más fans.

Pues Cinépolis retará a los fans de Taylor Swift a cantar un pedazo de la canción ‘ME!’, la cual salió en su disco Lover (2019) y hace dueto con Brendon Urie -36 años-.

Pero el reto de Cinépolis para la película de Taylor Swift es que los más fans deberán cantar una estrofa en donde diga la palabra “me”:

“I promise that you’ll never find another like

Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh

I’m the only one of me

Baby, that’s the fun of me

Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh

You’re the only one of you

Baby, that’s the fun of you

And I promise that nobody’s gonna love you like me-e-e”

