Hoy 13 de diciembre Taylor Swift cumple 33 años, te contamos las 13 curiosidades que debes saber sobre ella si eres un verdadero fans.

La cantante originaria de West Reading, Pensilvania Taylor Swift está llegando a los 33 años en su mejor momento.

Ya que Taylor Swift no solo cuenta con una exitosa carrera como cantautora con 10 discos editados, el último de ellos Midnights que se encuentra en el top de las listas de popularidad.

Sino también, la cantante se está abriendo paso a una nueva experiencia, tras ser la propia directora de su video All Too Well: The Short Film; Taylor Swift se aventura a grabar un largometraje.

Además de los múltiples premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de los casi 20 años de carrera, pues Taylor Swift comenzó a cantar de manera profesional a los 14 años de edad.

Taylor Swift en los MTV Europe Music Awards 2022 (Martin Meissner / AP Photo / AP)

13 curiosidades que tal vez no conocías de Taylor Swift, que celebran el cumpleaños 33 de la cantante

Para celebrar de la mejor manera el cumpleaños número 33 años de Taylor Swift te contamos las 13 curiosidades que tal vez conocías o tal vez no de ella.

La primera curiosidad de la cantante es su propio nombre, ya que su nombre completo es Taylor Alison Swift, el cual le fue puesto por sus padres en honor al cantante James Taylor.

En una segunda curiosidad sobre Taylor Swift, es en referencia a su cumpleaños, ya que es un día 13, el cual para muchos este número es de mala suerte, pese a esto es su número favorito y de la suerte. Pues la cantante no es nada supersticiosa y por su puesto al parecer nada de lo que se dice es verdad, solo basta ver la prolifera carrera con la que cuenta la norteamericana. Aunque Taylor Swift fue conocida por el country y ahora el pop, el amor por la música también fue influenciado por su abuela materna, Marjorie Finlay quien fue cantante de ópera y hasta tuvo un programa de televisión en Puerto Rico. Siguiendo en la música Taylor Swift toca cuatro instrumentos: guitarra, banjo, ukelele y piano. Taylor Swift es autodidacta, lo que quiere decir es que aprendió a tocar sola, de hecho la primera canción que aprendió a tocar con la guitarra fue Kiss Me de Sixpence None the Richer. Escribió un libro cuando tenía 14 años, una novela llamada A girl named girl y sus padres aún conservan una copia de la misma. Taylor Swift es considerada la compositora más joven en componer sola una canción, de hecho, la primera la escribió con tan solo 12 años. En 2009, Taylor Swift apareció en un episodio de CSI: Crime Scene Investigation, en el cual su personaje termina siendo asesinado. Fue la artista más joven en conseguir un Premio Grammy a ‘Mejor Álbum del Año en 2010, cuando ella tenía 20 años por ‘Fearless. Y a lo largo cuenta con 11 galardones de este reconocimiento. La cantante, Taylor Swift es gran fan de Oscar de la Renta, de hecho tiene en su casa un boceto firmado por el diseñador del vestido que llevó en la MET Gala de 2014. Taylor Swift ama a los gatos, tiene tres con nombres muy peculiares: Olivia Benson por Ley y orden, Meredith Gray por ‘Anatomía de Grey’ y Benjamin Button. Como buena compositora Taylor Swift ha sabido sacarle provecho a una ruptura, pues ha escrito más de 20 canciones sobre sus ex novios que van desde Harry Styles, John Mayer y Jake Gyllenhaal. Taylor Swift tiene una veintena de amigas que van de Selena Gomez, Sarah Hayland, Haylee Steinfield, Karlie Klos, Cara Delevingne, Lena Dunham, entre muchas más.