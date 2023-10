El próximo 13 de octubre se estrenará la película de Taylor Swift -33 años-, The Eras Tour, y de acuerdo al número de preventas, ya especulan que destrone a Barbie en su primera semana.

La cual es una recopilación de sus presentaciones en Estados Unidos con la gira The Eras Tour de Taylor Swift que terminará hasta mediados del 2024 , y la cual ya ha sido calificada como una de las más exitosas en la historia de la música.

Se espera que en su primer fin de semana, la película de Taylor Swift tenga un debut de entre 150 y 200 millones de dólares (entre 2 mil 675 millones 302 mil 500 pesos y 3 mil 567 millones 070 mil pesos).

Si bien hasta el momento Barbie lleva recaudados mil millones de dólares a nivel mundial (17 mil 835 millones 350 mil pesos), tan solo en la preventa de Taylor Swift, The Eras Tour obtuvo 100 millones de dólares (Mil 783 millones 535 mil pesos).

Es decir que superó el récord de la película de Justin Bieber del género ‘Never Say Never’ que alcanzó 99 millones de dólares (Mil 765 millones 699 mil 650 pesos).

De acuerdo con EntTelligence , la preventa de The Eras Tour de Taylor Swift ya superó a películas como Barbie o Spider-Man: No Way Home en sus primeras semanas.

Y de acuerdo con Variety , en el peor de los casos, The Eras Tour de Taylor Swift estará entre las 10 mejores películas en cuanto a recaudación del año, superando a Misión Imposible o Indiana Jones y con menos horarios en cine.