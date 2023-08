Te contamos con lujo de detalle que significa para las swifties intercambiar las friendship bracelets, para que estés preparada para sus conciertos en México.

A solo un día para que Taylor Swift presente en México “The Eras Tour”, las fans han demostrado estar listas con sus friendship bracelets.

Uno de los rituales más recientes en los conciertos de Taylor Swift son las famosas pulseras de la amistad, creadas por las mismas swifties con mucho cariño.

Se trata de varias pulseras que cada fan hizo con sus propias manos y que está siendo una bonita tradición en cada una de sus shows de todo el mundo.

El propuso es intercambiarlas durante el concierto con otra swiftie.

Taylor Swift (George Walker IV / AP)

¿Qué significa para las swifties intercambiar las friendship bracelets?

Una de las nuevas tradiciones que ha surgido en el tour de Taylor Swift es hacer brazaletes o pulseras de la amistad o mejor conocidas como “friendship bracelets”.

La tradición de elaborar pulseras e intercambiarlas en sus conciertos, surgió gracias a una de las canciones de su más reciente álbum “Midnights”.

Friendship bracelets (Especial / Especial)

Allí se incluye la canción llamada “You’re on Your Own,Kid” y en uno de los versos dice:

“So make friendship bracelets, take the moment and taste it”

Que se puede traducir como, “Entonces haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y pruebalo”.

Por lo que, la idea de los famosos “friendship bracelets” consiste en crear sus propias pulseras con letras de las canciones o algunas frases emblemáticas de Taylor Swift.

Sin embargo, el verdadero valor en cada una de ellas radica en la intención de hacerlas e intercambiarlas a otros fans durante los conciertos.

Es de ley que las swifties entreguen y reciban un gran número de pulseras, recordando el concierto como algo inolvidable.

¿Como se hacen las friendship bracelets?

Las pulseras de la amistad han sido un elemento clave del Eras Tour desde los primeros shows de Taylor Swift.

Unas semanas antes de su espectáculo, las swifties estan haciendo las conocidas friendship bracelets con diferentes cuentas de colores para usar en el Eras Tour acompañado de su outfit muy al estilo Taylor Swift.

Hacerlas es bastante sencillo y no se requieren de muchos materiales, lo genial de hacerlas a mano es la compañía de amigas.

Muchas fans han deletrearon palabras, letras, títulos de álbumes o frases de Taylor Swift en las icónicas pulseras de la amistad.

Estos son los materiales que necesitas para hacer las friendship bracelets:

Hilo elástico transparente

Cuentas de colores

Cuentas de letras

Algunos broches para poder cerrar las pulseras