Warner Bros. Discovery confirmó el desarrollo de una película live-action de Los Supersónicos, con Jim Carrey en el papel de Súper Sónico.

El proyecto de Los Supersónicos, en gestación por más de dos décadas, aparece en los reportes financieros de la compañía con estreno programado después de 2027.

Jim Carrey (ROBYN BECK / AFP)

Jim Carrey, de 64 años de edad, regresa a las adaptaciones de personajes icónicos tras haber sugerido su retiro en 2022.

La película de Los Supersónicos promete mantener los elementos clásicos de la serie de 1962, como autos voladores, ciudades suspendidas y la icónica familia futurista.

Los Supersónicos (Warner Bros.)

Se confirma a Jim Carrey como protagonista de la película live-action de Los Supersónicos

Warner Bros. Discovery confirmó el desarrollo de una película live-action de Los Supersónicos (The Jetsons), la cual será protagonizada por Jim Carrey.

El actor dará vida al patriarca de la familia, conocido en español como Súper Sónico. El anuncio marca la continuación de su carrera tras haber sugerido su retiro en 2022.

Carrey ha comentado con humor que regresó a las grandes producciones, como Sonic 3, porque “necesita el dinero” y por la oportunidad de interpretar personajes emblemáticos.

El proyecto es visto como una oportunidad ideal para que Carrey despliegue nuevamente su característico estilo de comedia física y humor absurdo, elementos que lo consagraron como una estrella de Hollywood.

Se espera que la película mantenga los elementos icónicos de la serie de 1962, como los autos voladores, ciudades suspendidas y la tecnología futurista.

Siguiendo a los miembros de la familia: Ultra (Jane), Lucero (Judy), Cometín (Elroy), el perro Astro y la robot Robotina (Rosie).

Esto es lo que se sabe sobre la película live-action de Los Supersónicos

El proyecto de Los Supersónicos apareció formalmente en la carta a los accionistas del segundo trimestre de 2026 de Warner Bros. Discovery.

Se ha vinculado a Colin Trevorrow (Jurassic World) como posible director y co-guionista junto a Joe Epstein, aunque el estudio aún no ha confirmado oficialmente a nadie del equipo creativo más allá de Jim Carrey.

La película de Los Supersónicos está programada para estrenarse después de 2027, situándose posiblemente en el calendario de 2028 o 2029.

Comparte calendario de estrenos futuros (post-2027) con otras grandes producciones de Warner Bros., incluyendo:

Una nueva película de Matrix Aegon’s Conquest (basada en el universo de Game of Thrones) La secuela de The Batman dirigida por Matt Reeves La precuela de Ocean’s Eleven protagonizada por Margot Robbie y Bradley Cooper

Esta adaptación ha intentado concretarse por más de dos décadas. En el pasado, directores como Adam Shankman, Robert Rodriguez y Conrad Vernon estuvieron vinculados a versiones fallidas.

Incluso existió un piloto de televisión producido por Robert Zemeckis que nunca llegó a la pantalla.