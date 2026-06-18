Parece que Jim Carrey aún no piensa retirarse, a pesar de sus intenciones hace unos años; pues además de estar inmerso en la franquicia de Sonic, estaría preparando la secuela de El Grinch junto a Universal.

Siendo esta nueva película de El Grinch una historia derivada de la obra del 2000, de ahí que los involucrados quieran de regreso a Jim Carrey para mantener la continuidad en la trama.

El Grinch (Universal Pictures)

Jim Carrey regresaría a El Grinch junto a varias personalidades clave

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Universal está en pláticas con Jim Carrey para que regrese como El Grinch en esta secuela, la cual también contará con staff de la película original.

Además de Jim Carrey, se busca que Ron Howard regrese como el director de la segunda parte de El Grinch, junto al productor Brian Gazer del estudio Imagine Entertainment, quienes realizaron igualmente la primera entrega.

Al momento no hay nada oficial por parte de Universal; pero se sabe que las pláticas están avanzadas y hay grandes posibilidades de reunir a los tres en la nueva entrega.

En caso de que se llegue a un acuerdo, se espera que la película llegue alrededor del 2030, para celebrar el 30 aniversario de la original.

El Grinch (Universal Pictures)

¿De qué tratará la secuela de El Grinch con Jim Carrey?

La trama de la secuela de El Grinch con Jim Carrey es todo un misterio, pues no hay más historias relacionadas al personaje que hayan sido publicadas por su autor original.

Recordemos que la primera película de El Grinch es una adaptación del cuento escrito por Dr. Seuss, siendo una obra autoconclusiva que no tiene segunda parte. Aún más, el personaje no aparece en ningún otro cuento del autor.

Los guionistas Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel tendrán la tarea de continuar la trama, con una narrativa totalmente original y que esté a la altura del clásico de los 2000, así como de la obra de Dr. Seuss.

Por lo pronto solo queda esperar para ver cómo avanza Universal en las pláticas con Jim Carrey y el resto de los involucrados.