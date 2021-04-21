Siguiendo con la moda de hacer nuevas versiones de clásicos del siglo XX. Varios reportes indican que se estaría planeando una nueva serie de Los Supersónicos, la particularidad de este proyecto es que sería live-action.

Warner, poseedora de los derechos de los personajes de Hanna-Barbera, sería la responsable del proyecto, teniendo a Jack Rapke y Robert Zemeckis (director de la trilogía "Volver al Futuro"), como productores. Aunque los estudios se han negado a hablar al respecto.

Esta versión mantendría el concepto de la original; se situaría en un futuro distante y mostraría los problemas que tiene que enfrentar la familia Sónico en su futurista vida diaria; el protagonista no sería otro que Super Sónico, despistado y miedoso padre y esposo del resto del elenco.

Con información de tv line.