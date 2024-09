Mariana Echeverría -de 40 años de edad- escuchó a una pareja teniendo sexo en el cuarto de al lado y grabó todos los ruidos del momento.

El mañanero tuvo lugar en un hotel de la CDMX en el que se estuvo hospedando Mariana Echeverría, quien podía escuchar a la perfección toda la acción del momento.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la polémica actriz compartió con sus seguidores el incómodo momento, pues los ruidos de la apasionada pareja se escuchaban hasta su habitación.

Por lo que Mariana Echeverría aprovechó para grabar todo desde su perspectiva, ya que la pareja teniendo sexo estaba prácticamente a su lado.

Mariana Echeverría escuchó a una pareja teniendo sexo (Captura de video)

Mariana Echeverría escuchó cómo una pareja tenía sexo en la habitación de al lado

De acuerdo con Mariana Echeverría, la mañana transcurría con normalidad para ella, cuando empezó a escuchar ruidos extraños al lado de su cuarto.

Como fue fácil de suponer por la naturaleza de los ruidos, era una pareja estaba teniendo sexo.

Mariana Echeverría comenzó a grabar el momento, por lo que en el video que compartió se pueden apreciar sus reacciones a los ruidos pasionales de fondo.

A la actriz no le quedó de otra más que reír por el momento, pues se alcanza a escuchar que la pareja no estaba ni enterada de que Mariana Echeverría estaba en la otra habitación.

Mariana Echeverría prefirió bajarse a desayunar que seguir escuchando a sus amorosos vecinos de cuarto

Ciertamente, Mariana Echeverría esperaba iniciar su día de forma diferente, pero lo que nunca imaginó es que le tocaría escuchar a una pareja dándose los buenos días con un poco de sexo.

Ante la situación, la actriz no tuvo de otra más que aguantarse la risa, pues en el video trata de no hacer ruido para no interrumpir a la pareja .

Finalmente, el momento fue tan incómodo que Mariana Echeverría escribió en el video que prefirió bajar a desayunar a seguir escuchando a la pareja de al lado teniendo sexo.