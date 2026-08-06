Gracias a su extensa trayectoria, Jim Carrey se ha convertido en uno de los comediantes y actores más influyentes de su generación.

Jim Carrey es reconocido a nivel mundial por su comedia física, gestos exagerados y una notable versatilidad para pasar del humor al drama.

Saltó a la fama a principios de los años 90 y se ha convertido en una de las mayores estrellas de Hollywood al protagonizar exitosas películas.

Jim Carrey (Jordan Strauss / AP )

¿Quién es Jim Carrey, actor, productor y comediante?

James Eugene “Jim” Carrey es un aclamado actor, comediante, guionista y productor canadoestadounidense.

Es reconocido mundialmente por su dominio de la comedia física, sus gestos exagerados y una notable versatilidad para transitar entre el humor absurdo y el drama profundo.

Jim Carrey nació el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Ontario, es considerado uno de los actores cómicos más influyentes y cotizados de su generación.

Tuvo una infancia marcada por dificultades económicas. Cuando su padre, Percy Carrey, perdió su empleo, la familia se vio obligada a vivir en una camioneta y trabajar como limpiadores nocturnos en una fábrica de neumáticos para subsistir.

Debido a estas carencias, Jim abandonó la escuela secundaria a los 15 años para trabajar a tiempo completo y ayudar a su familia.

Desde niño, utilizó su talento para las imitaciones y las muecas frente al espejo como una forma de evasión y para hacer reír a su madre, que sufría de hipocondría y enfermedades crónicas.

Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2004, manteniendo su nacionalidad canadiense.

En el plano personal, Carrey ha sido abierto sobre sus luchas contra la depresión y su búsqueda de un estilo de vida más espiritual y sencillo lejos de la gran pantalla.

¿Cuántos años tiene Jim Carrey, actor, productor y comediante?

Jim Carrey tiene 64 años de edad.

Jim Carrey (AP)

¿Quién es la esposa de Jim Carrey, actor, productor y comediante?

Jim Carrey estuvo casado en dos ocasiones: primero con la actriz y camarera Melissa Womer (de 1987 a 1995) y después con la actriz Lauren Holly (de 1996 a 1997).

Tras sus divorcios, Jim Carrey ha mantenido romances con celebridades, pero con ninguna de ellas se volvió a casar:

Renée Zellweger (1999–2000)

Jenny McCarthy (2005–2010)

Cathriona White (relación intermitente hasta el trágico fallecimiento de ella en 2015.

Actualmente Jim Carrey está saliendo con la actriz y artista Min Ah, la relación se hizo pública durante la ceremonia de los Premios César 2026 en París.

¿Qué signo zodiacal es Jim Carrey, actor, productor y comediante?

Jim Carrey es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Jim Carrey, actor, productor y comediante?

Jim Carrey tiene una sola hija llamada Jane Erin Carrey, fruto de su matrimonio con su exesposa Melissa Womer.

¿Qué estudió Jim Carrey, actor, productor y comediante?

Jim Carrey dejó sus estudios a los 15 años, para trabajar y poder ayudar a su familia ante las dificultades económicas a las que se enfrentaban.

Jim Carrey, actor, productor y comediante (Tomada de video)

¿En qué ha trabajado Jim Carrey, actor, productor y comediante?

Su carrera comenzó en clubes de comedia de Toronto como Yuk Yuk’s, donde fue descubierto por el cómico Rodney Dangerfield, quien lo contrató como telonero para sus giras en Las Vegas.

Jim Carrey se dio a conocer masivamente en televisión a través de la serie de sketches In Living Color (1990–1994).

1994 fue su año de despegue con tres éxitos masivos consecutivos: Ace Ventura: Pet Detective, La Máscara y Dumb and Dumber.

Gracias a este éxito, se convirtió en el primer actor cómico en recibir un salario de 20 millones de dólares por una sola película (The Cable Guy, 1996).

Aunque fue encasillado inicialmente en el humor “slapstick”, Carrey sorprendió a la crítica con papeles dramáticos que le valieron dos premios Globo de Oro consecutivos por The Truman Show (1998) y Man on the Moon (1999).

También recibió elogios por su papel en Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004).

Ha interpretado al villano Dr. Robotnik en la saga de películas de Sonic the Hedgehog (2020-2027) y protagonizó la serie de televisión Kidding.

Más allá de la actuación, Carrey es un prolífico pintor y escritor. Ha publicado un libro infantil titulado How Roland Rolls y la novela satírica Memoirs and Misinformation.

En 2026, fue honrado con un César de Honor en Francia por su trayectoria.