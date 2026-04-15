Aunque James Gunn lo negó hace apenas unos días, ya fue confirmado por diversos medios; la actriz Adria Arjona se unirá a Man of Tomorrow, la esperada secuela de Superman.

No solo eso, Adria Arjona tendría un papel importante en Man of Tomorrow, siendo una de las aliadas de Superman; de momento no se reveló nada más de su personaje.

Adria Arjona (@adriaarjona / Instagram)

Adria Arjona fue a la audición de Man of Tomorrow de Superman a inicios de abril

De acuerdo con los reportes iniciales, Adria Arjona estuvo en una audición de Man of Tomorrow de Superman en los primeros días de abril; hecho que fue señalado, pero James Gunn se empeñó en desmentir.

Sin embargo, ahora es The Hollywood Reporter quien confirma que Adria Arjona estuvo en una ronda final de cast para Man of Tomorrow de Superman, al lado de:

Eva De Dominici

Sydney Chandler

Grace Van Patten

La actriz ya había convencido a James Gunn desde hace tiempo, pero no se había hecho oficial su entrada al universo de DC en cine a pesar de los elogios del director de la película.

Sumado a esto, la joven cuenta con el apoyo de la mayoría de los fans, quienes la consideraron como un gran talento que sumaría mucho a dicho universo, sobre todo tras su participación en Andor.

Adria Arjona (@adriaarjona / Instagram)

¿Qué personaje hará Adria Arjona en Man of Tomorrow de Superman?

Como ya mencionamos, no hay detalles del personaje que hará Adria Arjona en Man of Tomorrow de Superman, aunque se barajan dos nombres.

El primero es que Adria Arjona podría hacer a Máxima en Man of Tomorrow de Superman, una de las villanas y posterior aliada del Hombre de Acero en los cómics.

La cual está enamorada del mismo debido a sus capacidades físicas, que igualan y en algunos casos superan, a las de la propia Máxima.

El otro nombre que se maneja es el de la Mujer Maravilla, que fue la propuesta de los fans a James Gunn; sin embargo, algunos ven esto algo difícil, debido a la historia que se quiere contar en la película.