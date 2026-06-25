Luego de la que era su supuesta última aventura, Jackass: La última y nos vamos es ahora sí la despedida final de Johnny Knoxville y su equipo, tanto de sus fans, como de esta clase de “humor físico”.

Si bien Jackass: La última y nos vamos no es propiamente una película, sino un compilado de locuras en pantalla grande, sirve muy bien para cerrar un ciclo de 25 años, además de celebrar tanto a los fans como al grupo de humoristas extremos.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Jackass: La última y nos vamos es un homenaje al elenco original Jackass: La última y nos vamos no baja la intensidad de sus acrobacias Jackass: La última y nos vamos celebra el legado de la saga Jackass: La última y nos vamos es sorprendentemente emotiva Jackass: La última y nos vamos apunta a los fans más que al público en general

Jackass: La última y nos vamos es un homenaje al elenco original

Jackass: La última y nos vamos es un homenaje al elenco original, más que un pase de antorcha como se sentía la entrega pasada.

Además de tener al eterno Johnny Knoxville, de 55 años, se cuenta con la presencia de personalidades clásicas como Steve-O, Wee Man, Chris Pontius y Preston Lacy.

Algunos regresando del retiro para tener una última aventura llena de locuras y posibles lesiones, con el fin de entretener a la gente y divertirse ellos por extraño que parezca esto último.

Además, se hace mención y muestran imágenes inéditas de Ryan Dunn y parte de los Jackass originales que murieron en años recientes , lo cual hace que la reunión esté completa.

Jackass: La última y nos vamos (Paramount)

Jackass: La última y nos vamos no baja la intensidad de sus acrobacias

Aunque nuestros “protagonistas” son en su mayoría gente que roza la tercera edad, Jackass: La última y nos vamos no baja la intensidad de sus acrobacias, lo cual alegrará a los fans veteranos.

El grupo mantiene esa extraña tendencia de hacerse daño por el simple hecho de tener un momento de diversión ante las cámaras.

Se presentan pruebas inéditas, como el uso de un robot llamado Larry, junto con acrobacias físicas que mantienen el estilo incómodo y peligroso que caracteriza a la saga.

Obviamente si no estás inmerso en este tipo de humor o las lesiones reales te causan rechazo, todo esto te parecerá aborrecible. Para bien o para mal, esa es la esencia de Jackass que se mantiene intacta.

Jackass: La última y nos vamos (Paramount)

Jackass: La última y nos vamos celebra el legado de la saga

Hasta cierto punto podemos tomar a la obra como una especie de documental, pues Jackass: La última y nos vamos celebra el legado de la saga, al presentar una serie de declaraciones de los involucrados acerca de todo su recorrido.

Sin olvidar que combina material nuevo con escenas clásicas de los últimos 25 años, creando un mosaico que mezcla nostalgia y novedad; tanto de las personalidades, como del entorno en el que han vivido.

Siendo un extraño recordatorio de todo lo que ha cambiado —o no— el mundo desde que salió el primer episodio de Jackass en MTV, que derivó una multiplicidad de copias y surgimiento de humoristas extremos.

Siendo así un repaso de lo mejor de la franquicia, pensado para que los fans revivan todos los momentos icónicos del pasado.

Jackass: La última y nos vamos (Paramount)

Jackass: La última y nos vamos es sorprendentemente emotiva

Algo que no se esperaría de una obra de este tipo viene por que Jackass: La última y nos vamos es sorprendentemente emotiva, increíble para un show que busca el morbo más que otra cosa.

El montaje está hecho de tal manera que hace que se sienta como ese final definitivo de una era que, nos guste o no, marcó a muchas personas y cambió la manera de hacer entretenimiento en televisión.

La inclusión de imágenes de archivo y la ausencia de algunos miembros subrayan que se trata de un cierre definitivo, con un aire melancólico que acompaña la comedia.

Incluso si no te gusta la franquicia, sientes cómo estos veteranos de la comedia extrema tratan de darle un cierre digno a su obra. Claro que todo esto viene oculto dentro de muchos elementos escatológicos y violencia gratuita.

Jackass: La última y nos vamos (Paramount)

Jackass: La última y nos vamos apunta a los fans más que al público en general

Una cosa que queda claro, Jackass: La última y nos vamos apunta a los fans más que al público en general, los realizadores no han querido ni suavizar ni cambiar el estilo de la franquicia en esta última entrega.

Durante 25 años, Jackass convirtió el caos en espectáculo y redefinió el humor físico en televisión y cine, siendo eso lo que celebran en esta obra: un concepto que solo entenderán quienes han seguido a estos personajes.

Pues no hay una historia como tal, algo que contar o desarrollar, son solo una serie de hombres mayores haciendo tonterías como lo ha sido desde inicios de siglo.

Si se quiere ver así, es una manera de consolidar el legado de un grupo que hizo reír y doler a millones de espectadores en todo el mundo.

Jackass: La última y nos vamos (Paramount)

¿Vale la pena Jackass: La última y nos vamos?

Jackass: La última y nos vamos es un ritual de despedida para una generación que creció viendo a Knoxville y compañía desafiar los límites del cuerpo y del humor.

Todo envuelto en un empaque lleno de morbo, fetiches, escatología, violencia sin sentido y groserías al por mayor; Jackass: La última y nos vamos es lo mismo que has visto desde la era MTV, te guste o no.

Claro que si eres fan no necesitas más, al grado que encontrarás un equilibrio entre lo nuevo y lo nostálgico en un cierre digno, caótico y emotivo.

No es solo el final de una saga, sino la confirmación de que el espíritu irreverente de Jackass quedará grabado en la cultura popular como un fenómeno único, a pesar de todo.