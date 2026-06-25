Jackass: La última y nos vamos marca el final de la franquicia de Johnny Knoxville, de ahí la duda de si hay alguna escena postcréditos en este desenlace.

Nosotros ya vimos Jackass: La última y nos vamos, así que aquí te diremos si tiene escenas extras o te puedes ir después de la acrobacia final.

Jackass: La última y nos vamos (Paramount)

¿Jackass: La última y nos vamos tiene escena postcréditos?

De manera inesperada, Jackass: La última y nos vamos sí tiene escena postcréditos, o mejor dicho, tiene un extra en los créditos.

Es decir, mientras pasan lo créditos de Jackass: La última y nos vamos, se puede ver una serie de escenas extra que no se ven en el resto del metraje principal, que sirve como epílogo de toda la saga.

Esto es un tanto curioso, pues no se esperaría que una película de este estilo contara con algo que hiciera que la gente se quedara unos minutos extra mientras salen todas las acreditaciones en pantalla.

Claro que si ya te aburriste de ver a Johnny Knoxville y compañía siendo golpeados, además de perder toda su dignidad en la pantalla grande, puedes irte, ya que no es nada diferente al resto del filme.

Jackass: La última y nos vamos (Paramount)

¿De qué trata la escena postcréditos de Jackass: La última y nos vamos?

La escena post réditos, o en los créditos, de Jackass: La última y nos vamos es un combinado del detrás de cámaras de la película, con imágenes de archivo del programa de MTV y las otras películas.

Se pueden ver desde acrobacias que nunca fueron reveladas, hasta parte del proceso “creativo”, además de un pequeño homenaje a los protagonistas originales que murieron en los últimos años.

Siendo de esta manera el cierre definitivo a 25 años de carrera de Johnny Knoxville y compañía, además de una despedida para los fans.

Aunque si esperabas algo más emotivo como un discurso o una posible pista a otra entrega de la saga, lamentablemente no encontrarás nada de eso.