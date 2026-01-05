Guillermo del Toro sorprendió a todo el mundo al confirmar la muerte de su hermano, Federico del Toro, durante los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs.

En cierta forma, Guillermo del Toro transformó su discurso de aceptación, en una reflexión, además de dedicarle el galardón a Federico del Toro.

¿Quién fue Federico del Toro?

Federico del Toro fue un cineasta mexicano, mejor conocido por ser el hermano del también cineasta, Guillermo del Toro.

¿Qué edad tenía Federico del Toro?

Federico del Toro murió a los 63 años de edad el pasado 30 de diciembre de 2025.

Muerte de Federico del Toro, hermano de Guillermo del Toro (Universidad de Guadalajara)

¿Quién fue la esposa de Federico del Toro?

No hay información pública de la familia de Federico del Toro, más allá de sus hermanos, hermana, padre y madre.

¿Qué signo zodiacal era Federico del Toro?

No se tienen detalle de la fecha de nacimiento exacta de Federico del Toro.

¿Cuántos hijos tenía Federico del Toro?

Como ya se mencionó, no hay información pública sobre la familia de Federico del Toro.

¿Qué estudió Federico del Toro?

Se sabe que Federico del Toro estudió cine, como lo hiciera su hermano Guillermo del Toro, de hecho el director de Frankenstein a dicho que él fue su mayor influencia.

Sin embargo, se desconoce en donde realizó sus estudios Federico del Toro.

¿En qué ha trabajó Federico del Toro?

Aunque Federico del Toro también era director de cine, no realizó trabajos de gran impacto, pues no hay detalles sobre los proyectos en los que haya participado.

Guillermo del Toro confirmó la muerte de su hermano mayor Federico del Toro

Tras ganar en los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs, Guillermo del Toro dio a conocer la muerte de su hermano, Federico del Toro, durante su discurso.

Guillermo del Toro hizo un paralelismo sobre la historia de Frankenstein con la muerte de su hermano Federico del Toro.

<i>“Hace tres días, perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí, y estoy aquí porque la película habla de una condición puramente humana. Eso lo demuestra la última parte de la película, que dice que el corazón puede romperse, pero lo roto sigue vivo. Incluso un corazón roto bombea la sangre y te impulsa a seguir adelante”.</i> Guillermo del Toro, director de Frankenstein

Señalando que la película habla sobre la condición humana y sentirse roto, pues incluso cuando esto pasa, uno sigue vivo y debe de continuar hacía adelante.

El director de Frankenstein señaló en reiteradas ocasiones que la relación con su hermano fue la que impulsó su visión creativa.

De niños ambos imaginaban historias sobre monstruos y entidades fantásticas, mismas que se transformaron en la obsesión del ganador del Oscar.