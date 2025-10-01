Se ha estrenado el primer tráiler de Frankenstein de Guillermo del Toro gracias a Netflix, la nueva película que muestra a Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac.

Frankenstein de Guillermo del Toro de 60 años de edad, es la nueva película del director mexicano que ya se consolida como uno de los estrenos más esperados de este 2025.

Llega el primer tráiler de Frankenstein de Guillermo del Toro

A través de redes sociales, Netflix estrenó el tan esperado primer tráiler de Frankenstein de Guillermo del Toro, la cual se estrenará en cines y en la plataforma de streaming.

Esta nueva entrega de Guillermo del Toro, muestra su visión hacia este clásico de la literatura y una de las figuras clásicas dentro del cine de terror, la cual ha generado mucha expectación.

En este primer avance de Frankenstein de Guillermo del Toro, se muestra cómo el monstruo creado por el Dr. Víctor Frankenstein -Oscar Isaac- emprende una cruzada para encontrar a su creador, y de hecho, el tráiler está narrado por él.

En esta película de Guillermo del Toro, Jacob Elordi de 28 años de edad, será el encargado de personificar al monstruo de Frankenstein.

Y aunque se ve en pocos vistazos del trailer de Frankenstein de Guillermo del Toro, Jacob Elordi está completamente irreconocible, reflejando esa monstruosidad que se relata en el libro de Mary Shelley.

Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará en algunos cines el próximo 17 de octubre y en Netflix hasta el 7 de noviembre.