Una de las películas animadas más celebradas de los últimos años llegará a la Cineteca Nacional gratis, nos referimos a Mi Amigo Robot de 2023.

A través de sus canales oficiales, se dio a conocer la proyección gratuita de Mi Amigo Robot en la Cineteca Nacional, aquí te daremos los detalles.

Robot Dreams, película animada (Especial)

Fecha y hora de Mi Amigo Robot en la Cineteca Nacional

Mi Amigo Robot se proyectará en la Cineteca Nacional el próximo domingo 21 de septiembre a las 7:30 p.m., esto en el foro al aire libre.

Es decir, la función gratis de Mi Amigo Robot en la Cineteca Nacional se proyectará en la pantalla y jardín instalados cerca de una de las salidas y entradas del recinto.

Será una función única, no habrá otras proyecciones en días subsecuentes en el foro al aire libre, para que lo tomes en cuenta.

Los fans se puede dar cita al evento sin ningún problema, en este caso no tendrán que hacer fila o solicitar una cortesía para acceder a alguna sala.

No obstante, se recomienda llegar con tiempo, pues en ocasiones esta clase de proyecciones se llenan y se tienen que ver en un lugar alejado e incómodo.

También se deberán de tomar ciertas previsiones, en caso de que haya lluvia; pues no hay donde resguardarse de la misma.

Robot Dreams, película animada (Especial)

¿En qué sede de la Cineteca Nacional se proyectará Mi Amigo Robot gratis?

La proyección gratuita de Mi Amigo Robot será en la Cineteca Nacional México, también conocida coloquialmente como Cineteca Nacional “Coyoacán”.

La Cineteca Nacional México está ubicada en Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, 03330 Ciudad de México, CDMX .

Se trata de la sede principal del organismo de cinematografía, el cual ha estado operando desde la década de los 70’s, así que no te será difícil llegar y ubicar el recinto.

Recordemos que actualmente la Cineteca Nacional tiene 3 sedes, aclaramos lo anterior para que no te confundas, pues también hay funciones gratis de diversas películas en los otros complejos.