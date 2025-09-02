El juicio de un perro, película que la rompió en Cannes, se estrenará en Cinemex. Te decimos cuándo.

Después de ser parte de la sección Un Certain Regard en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2024, El juicio de un perro llega a las pantallas de Cinemex.

En redes sociales, Cinemex confirmó que exhibirá la película El juicio de un perro.

El largometraje se estrenará el jueves 4 de septiembre a través de las pantallas de Cinemex.

¡Cosmos es acusado de morder! Hay que salvarlo de la pena capital en #ElJuicioDeUnPerro. Estreno 4 de septiembre en Cinemex. ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/zV3j8RLFp5 — Cinemex (@Cinemex) September 1, 2025

La crítica dio comentarios a El juicio de un perro calificándola como una película “alocada, inteligente y muy singular”.

Además destacan que en esta cinta hay diversos “giros tonales” con una sátira política llena de humor.

En el Festival Internacional de Cine de Cannes 2024, la cinta se llevó varios elogios por parte de los especialistas.

Por ello, existen grandes expectativas por ver en México El juicio de un perro.

¿De qué trata El juicio de un perro? Esta es la trama de la película

El juicio de un perro es la opera prima de la directora franco-suiza Laetitia Dosch, de 45 años de edad.

La cinta es un peculiar drama judicial en donde Avril, una joven abogada especializada en la defensa de animales busca salvar a su cliente de la pena capital.

Se trata de Cosmos, una perro reincidente, acusado de morder a Lorene Furtado en la cara y cambiar su apariencia.

Durante el juicio, Cosmos tendrá que responder a las preguntas pulsando botones en un tapete.

A lo largo de la historia veremos cómo entre la creencia en la justicia y las dificultades para soportar el desprecio de los humanos por los animales, Cosmos ayudará a Avril.

La mujer comenzará aceptar su complejidad humana luego de enfrentar el juicio con el peculiar perro Cosmos.

En total, la película El juicio de un perro tiene una duración de 83 minutos.

La cinta es una alternativa a la cartelera de cine convencional y es una joya. Especialmente para todos los que aman a los animales.

