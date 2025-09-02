Una de las películas más curiosas de septiembre será El juicio de un perro en Cinépolis, la cual es una comedia basada en un caso real.

No solo eso, El juicio de un perro en Cinépolis viene con un gran antecedente, pues fue una de las películas ganadoras del Festival de Cannes 2025.

¿Cuándo se estrena El juicio de un perro en Cinépolis?

De acuerdo con el póster oficial, El juicio de un perro en Cinépolis se estrenará el próximo 4 de septiembre de 2025.

El juicio de un perro en Cinépolis (Cinépolis)

Es decir, El juicio de un perro en Cinépolis llegará en el primer fin de semana de septiembre, una buena fecha pues así evita competir con Demon Slayer durante unos días, además de ser una “contra programación”.

Por lo que se puede ver en el tráiler, el filme llegará en su idioma original, el francés, para aquellos que quieran ir a ver la película.

Al no ser un estreno fuerte, es muy probable que su estreno sea limitado a algunos de los complejos de la cadena, aunque no se dieron detalles al respecto.

De igual manera es posible que no dure mucho en cartelera, tomando en cuenta los otros estrenos que llegarán en el mes; si la quieres ver recomendamos hacerlo lo antes posible.

El juicio de un perro también se estrenará en Cinemex

Algo bueno del estreno de El juicio de un perro en Cinépolis, es que también llegará a Cinemex, con lo que se abren las posibilidades para que la puedas ver.

De igual manera que El juicio de un perro en Cinépolis, la película llegará a Cinemex el próximo 4 de septiembre de 2025.

Tampoco se dieron a conocer los cines en los que se estrenará la película, aunque igualmente es posible que cuente con funciones limitadas en distintos complejos.

Además de que estaría por poco tiempo en cartelera, aunque al tener un estreno en las dos exhibidoras, su cobertura será más grande que si llegara de manera exclusiva en una de estas.