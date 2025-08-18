Luego de su anuncio hace unas semanas, por fin se dio a conocer la fecha de estreno en Cinemex de Bluey en cines, con un su especial.

Bluey en cines presentará una serie de capítulos denominados “Juguemos a ser chef”, que todos sus fans podrán ver en Cinemex por primera vez.

¿Cuándo se estrena Bluey Juguemos a ser chef en Cinemex?

Los capítulos de Bluey en cines “Juguemos a ser chef” se estrenarán en Cinemex el próximo 4 de septiembre de 2025.

Bluey en Cinemex (Cinemex)

De momento no se ha anunciado en qué complejos de Cinemex se podrán ver los capítulos “Juguemos a ser chef” de Bluey en cines.

Aunque se espera que por lo menos esté en las sedes más importantes de la exhibidora, en horarios de mediodía o de la tarde, tomando en cuenta que es una serie para niños pequeños.

Asimismo se espera que esta colección de capítulos solo estará disponible por tiempo limitado, alrededor de una o dos semanas.

Esto tomando en cuenta el calendario de estrenos que se tiene programado para el mes de septiembre, siendo Demon Slayer lo más fuerte de esas semanas.

Bluey y Bingo en Cinemex (Disney )

¿Cómo será Bluey Juguemos a ser chef en Cinemex?

La colección de Bluey en cines “Juguemos a ser chef”, que se proyectará en Cinemex, serán una serie de capítulos uno tras otro.

Como indica el nombre de “Juguemos a ser chef”, todos los capítulos de Bluey en cines que se mostrarán en Cinemex tendrán como tema la comida en general.

Dado que los capítulos de la serie duran alrededor de 10 minutos cada uno, se estima que podrían ser entre 6 a 10 episodios los que se podrían ver en cine.

Con lo se completaría de una hora a hora y media de duración que es lo mínimo para una película en cines.

Otra cosa a mencionar es que todos los capítulos estarán doblados al español, con los actores y actrices que hacen las voces en los capítulos que se transmiten en Disney+.

Con información de Cinemex.