Todo indica que tendremos muy pronto el reestreno de Toy Story en Cinemex, lo cual alegrará a más de un fan de la primera película de Pixar.

Aunque también el anuncio de Toy Story en Cinemex ha abierto algunas dudas al respecto sobre los posibles coleccionables que podría llegar, como la palomera.

¿Habrá palomera de Toy Story en Cinemex?

A través de redes sociales se confirmó el reestreno de Toy Story en Cinemex.

Fans preguntaron sobre coleccionables, pero la exhibidora señaló que no cuentan con esa información.

Es decir, aunque tengamos el reestreno de Toy Story en Cinemex, de momento no hay detalles de una palomera o algo parecido para al película.

Lo cual es un tanto frustrante para los fans, pues se sabe que este reestreno en Estados Unidos vendrá acompañado de promocionales , incluida una palomera.

Muchos esperan que en México, si es que no tenemos la misma palomera, por lo menos se tenga la tradicional cubeta o algo por el estilo.

No obstante, la empresa menciona que habrá que estar al pendiente de sus redes para algún anuncio al respecto en las próximas semanas.

Palomera Toy Story en Cinemex (Especial)

¿Cuándo es el reestreno de Toy Story en Cinemex?

Aunque está confirmado el reestreno de Toy Story en Cinemex, los detalles son igual de escasos que con la posible palomera de esta función especial.

El anuncio de Toy Story en Cinemex solo menciona que el reestreno será muy pronto, sin dar más información al respecto, lo cual podría molestar a más de un fan.

En Estados Unidos, el regreso de Toy Story está planeado para ser el 12 de septiembre de 2025; sin embargo, no parece que sea el caso para México.

Principalmente, porque en esa semana es el estreno de Demon Slayer, película que ha canibalizado todas las funciones en esos días.

Es posible que el reestreno de Toy Story en Cinemex se de un par de semanas después, a finales de septiembre o principios de octubre.