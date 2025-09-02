A través de redes sociales se dio a conocer la fecha para la preventa de Toy Story en Cinemex, la cual llegará en unos cuantos días.

Además de la preventa de Toy Story en Cinemex, también se dio a conocer la fecha de reestreno de la película de Pixar en México.

¿Cuándo es la preventa de Toy Story en Cinemex?

De acuerdo con la información revelada, la preventa de Toy Story en Cinemex será el 4 de septiembre de 2025.

¡Estamos a solo 10 días del regreso de #ToyStory a Cinemex! Recuerda que la preventa se activa este jueves 4 de septiembre. pic.twitter.com/R4ShgJewFh — Cinemex (@Cinemex) September 1, 2025

Con la preventa de Toy Story en Cinemex, se espera tener una buena audiencia para este reestreno, pues se trata de una película muy querida con los fans.

Hay que señalar que no se mencionaron los cines, ni los formatos, en que estará disponible la película, pues estos reestrenos por lo general son limitados.

Aunque no se espera que se agoten las entradas, si es posibles que por lo menos las primeras funciones, sean muy solicitadas por toda la gente que quiera ver de nuevo el filme.

De igual manera no se dieron a conocer los precios de los boletos; sin embargo, estos serían los mismos que para una función normal, dependiendo el formato en que se exhiba la película.

Toy Story (Disney Pixar)

¿Cuándo se estrena Toy Story en Cinemex?

En anuncio de la preventa de Toy Story en Cinemex también dio a conocer la fecha de estreno de la película, que será el 11 de septiembre de 2025.

Esto pues en el póster de la preventa de Toy Story en Cinemex, menciona que faltan “10 días” para el regreso de la película.

En ese sentido y haciendo cuentas, el reestreno se dará el mencionado jueves 11 de septiembre de 2025, una fecha un tanto complicada.

Pues Woody y compañía deberán de hacerle frente a Demon Slayer en la cartelera de México, algo que podría no dejarlos bien parados.

Ya que el filme de anime está llamado para dominar la taquilla durante todo el mes de septiembre, no solo en México, sino en todo el mundo.