Ya tenemos el primer vistazo de la palomera de La casa de muñecas de Gabby en Cinemex, que sin lugar a dudas es uno de los mejores coleccionables del año.

Pues la palomera de La casa de muñecas de Gabby en Cinemex está muy bien elaborada y va perfectamente con el concepto de la película.

Así es la palomera de La casa de muñecas de Gabby en Cinemex

Si bien hay varios coleccionables de la película, el que más destaca es la palomera de La casa de muñecas de Gabby en Cinemex, pues literalmente es un juguete.

La palomera de La casa de muñecas de Gabby en Cinemex recrea una de estas “casas de juguete”, abriéndose completamente para que ahí se depositen las palomitas.

Además tiene una correa para que se pueda llevar a todos lados, y por lo que se ve en el anuncio, es de gran tamaño, lo que asegura una buena cantidad de palomitas.

Junto con este coleccionable tenemos 4 vasos con mini figuras de algunos personajes de la película, además de una cubeta para palomitas.

Esta última es más básica que la palomera principal, es posible que esta sea la de algún combo infantil o algo por el estilo.

La casa de muñecas de Gabby (Universal Pictures)

Precio y cuándo estará disponible la palomera de La casa de muñecas de Gabby en Cinemex

De momento no hay detalles del precio ni de la disponibilidad de la palomera de La casa de muñecas de Gabby en Cinemex.

La película se estrenará el 25 de septiembre, así que la palomera de La casa de muñecas de Gabby en Cinemex y el resto de coleccionables podría llegar a mediados del mes.

Su precio iría de los 200 a los 400 pesos, tomando en cuenta otros coleccionables del estilo que han salido anteriormente.

Siendo la palomera de casa de muñecas la más cara; mientras que la cubeta y los vasos lo más barato. También es casi un hecho que todo se venderá en combo.

La casa de muñecas de Gabby (Netflix)

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto.