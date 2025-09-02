La cadena de salas de cine Cinépolis hace oficial la llegada de Los sueños de Lynch, el maratón de David Lynch.

Por lo que si no te quieres perder de ver el legado cinematográfico de David Lynch en la pantalla grande de Cinépolis te traemos los detalles del precio de boletos, fechas y películas que forman parte de Los sueños de Lynch.

Esta es la fecha para Los sueños de Lynch, el maratón de David Lynch en Cinépolis

Los sueños de Lynch es el maratón de la película de David Lynch en Cinépolis que estará por tener reestreno en octubre próximo.

Por lo que a partir del 2 de octubre 2025, los fans del legendario director de cine podrán disfrutar de Los sueños de Lynch, el maratón de David Lynch en Cinépolis.

Atención, cinéfilo: ¡las cintas +Emblemáticas de David Lynch llegan a Cinépolis! 📽️



A partir del 2 de octubre disfruta Los Sueños de Lynch en Cinépolis, un ciclo con las obras más emblemáticas del cineasta.



¿Qué precio tendrán los boletos para Los sueños de Lynch, el maratón de David Lynch en Cinépolis? Preventa aún no ha sido activada

Por el momento, el precio de los boletos para Los sueños de Lynch, el maratón de David Lynch en Cinépolis no se conocen.

Incluso la preventa de boletos para Los sueños de Lynch, el maratón de David Lynch aún no ha sido activada en Cinépolis, por lo que te estaremos actualizando en cuanto los detalles se den a conocer.

Así como también las salas de Cinépolis donde se tendrá Los sueños de Lynch, el maratón de David Lynch no han sido dadas a conocer.

¿Qué películas serán parte de Los sueños de Lynch, el maratón de David Lynch en Cinépolis?

Los sueños de Lynch es tal y como te lo hemos revelado un maratón de las películas del director David Lynch en Cinépolis.

Con ello, Los sueños de Lynch, el maratón de David Lynch en Cinépolis estará integrado por 9 icónicas películas del director.

Dichas 9 icónicas películas del director, en Los sueños de Lynch, el maratón de David Lynch en Cinépolis serán:

Eraserhead, 1977 The Elephant Man, 1980 Blue Velve, 1986 Wild at Heart, 1990 Twin Peaks: Fire Walk with Me, 1992 Lost Highway, 1998 The Straight Story, 1999 Mulholland Drive, 2002 Inland Empire, 2007