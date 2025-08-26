Disfruta de La Novicia Rebelde en Cinépolis, acá el precio de boletos y fechas para ver el reestreno del musical.

Cinépolis continúa proyectando grandes películas clásicas en sus pantallas, ahora toca el turno a La Novicia Rebelde que cumple su 60 aniversario.

Precio de boletos para el reestreno de La Novicia Rebelde en Cinépolis

A través de redes sociales, Cinépolis confirmó el reestreno de La Novicia Rebelde (The Sound of Music).

El precio de los boletos para ver el musical en pantalla grande es el siguiente manera:

Adulto: 100 pesos

Niños: 80 pesos

Tercera edad: 80 pesos

Amor, música y recuerdos… 🤩🎶 ¡#LaNoviciaRebelde regresa a la pantalla grande en su 60 aniversario! 🎬✨

Recuerda que el costo de las entradas puede variar de acuerdo al complejo Cinépolis que visites.

Cabe mencionar que la preventa de boletos para La Novia Rebelde, ya se encuentra activa.

Restaurada y remasterizada en formato 4K, La Novicia Rebelde es uno de los musicales más importantes de la historia.

La película fue lanzada en 1965 y la dirigió Rober Wise, cineasta estadounidense.

Se basa en un historia real, protagonizada por Julie Andrews- de 89 años de edad- en uno de los papeles más memorables de su carrera.

La Novicia Rebelde cuenta la historia de María Rainer, una joven que abandona el convento para convertirse en institutriz de los siete hijos del Capitán von Trapp.

La Novicia Rebelde ( 20th Century Fox)

Gracias a su calidez y canciones, María conquista el corazón de los niños que están a su cargo.

No obstante, cuando la amenaza de la guerra, María se ve obligada a huir con su nueva familia.

La película, además de contar con una historia memorable, incluye temas icónicos como son:

“Edelweiss”

“Mis cosas favoritas”

“Sube cada montaña”

“Do-Re-Mi”

En su momento, La Novicia Rebelde fue una de las películas más taquilleras.

Además de que obtuvo diversos Premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

Fechas para ver el reestreno de de La Novicia Rebelde en Cinépolis

Ya tenemos las fechas para ver el reestreno de de La Novicia Rebelde en Cinépolis, toma nota.

El musical estará disponible en las pantallas de Cinépolis en los siguientes días:

Sábado 20 de septiembre

Martes de 23 de septiembre

Si eres fan de la producción, no dejes pasar esta oportunidad de disfrutarla en pantalla grande.