Cinépolis tendrá el estreno del documental Because I Believe del reconocido cantante italiano de 66 años de edad, Andrea Bocelli.
Por lo que te traemos los detalles de precio, fecha de preventa y cuándo se estrena en cines de México el documental Because I Believe de Andrea Bocelli en Cinépolis.
Precio, fecha de preventa y cuándo se estrena en cines de México el documental Because I Believe de Andrea Bocelli en Cinépolis
El documental Because I Believe de Andrea Bocelli llegará con estreno en las salas de Cinépolis, a continuación precio y preventa de boletos; y fecha para que no te lo pierdas en cines de México:
- Fecha de estreno: 21 de septiembre de 2025
- Preventa: Ya disponible en app o en portal en línea de Cinépolis
- Precio de boletos: De 110 a los 194 pesos (dependiendo del tipo de sala)
¿De qué trata Because I Believe, el documental de Andrea Bocelli con estreno en Cinépolis?
Because I Believe es un documental intimo para celebrar al tenor italiano Andrea Bocelli, que pronto podrás ver con su estreno en Cinépolis.
Dicho documental Because I Believe de Andrea Bocelli se trata de un trabajo que busca explorar la vida del cantante italiano desde sus inicios y hasta su consagración como estrella internacional.
Por lo que será un recorrido en la vida de Andrea Bocelli iniciando desde los 12 años cuando el celebre italiano perdió la vista y decidió aferrarse a la música como motor de vida.
Además de que el documental Because I Believe de Andrea Bocelli se adentrará también la vida más intima de cantante italiano detrás del escenario, como padre, esposo y soñador.
El documental Because I Believe de Andrea Bocelli es un trabajo realizado por la premiada documentalista italiano de 53 años de dad, Cosima Spender.
Se dabe que documental Because I Believe de Andrea Bocelli, mismo que se estrenara en las salas de Cinépolis contará con:
- Entrevistas exclusivas
- Archivo inédito
- Presentaciones memorables
Por lo que se podrá ver en el documental Because I Believe a Andrea Bocelli junto a celeridades como:
- Sarah Brightman de 65 año de edad
- Céline Dion de 57 años de edad
- Jennifer Lopez de 56 años de edad
- Dua Lipa de 29 años de edad