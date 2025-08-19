Cinépolis tendrá el estreno del documental Because I Believe del reconocido cantante italiano de 66 años de edad, Andrea Bocelli.

Por lo que te traemos los detalles de precio, fecha de preventa y cuándo se estrena en cines de México el documental Because I Believe de Andrea Bocelli en Cinépolis.

Precio, fecha de preventa y cuándo se estrena en cines de México el documental Because I Believe de Andrea Bocelli en Cinépolis

El documental Because I Believe de Andrea Bocelli llegará con estreno en las salas de Cinépolis, a continuación precio y preventa de boletos; y fecha para que no te lo pierdas en cines de México:

Fecha de estreno: 21 de septiembre de 2025

Preventa: Ya disponible en app o en portal en línea de Cinépolis

Precio de boletos: De 110 a los 194 pesos (dependiendo del tipo de sala)

El especial de #AndreaBocelli: Because I Believe ¡llega en un mes! 🤩🎶 RT si estarás en primera fila para verlo conmigo. 🎬✨ @MasQueCineLatam pic.twitter.com/FsqJbODSOp — Cinépolis (@Cinepolis) August 19, 2025

¿De qué trata Because I Believe, el documental de Andrea Bocelli con estreno en Cinépolis?

Because I Believe es un documental intimo para celebrar al tenor italiano Andrea Bocelli, que pronto podrás ver con su estreno en Cinépolis.

Dicho documental Because I Believe de Andrea Bocelli se trata de un trabajo que busca explorar la vida del cantante italiano desde sus inicios y hasta su consagración como estrella internacional.

Por lo que será un recorrido en la vida de Andrea Bocelli iniciando desde los 12 años cuando el celebre italiano perdió la vista y decidió aferrarse a la música como motor de vida.

Además de que el documental Because I Believe de Andrea Bocelli se adentrará también la vida más intima de cantante italia no detrás del escenario, como padre, esposo y soñador.

El documental Because I Believe de Andrea Bocelli es un trabajo realizado por la premiada documentalista italiano de 53 años de dad, Cosima Spender.

Se dabe que documental Because I Believe de Andrea Bocelli , mismo que se estrenara en las salas de Cinépolis contará con:

Entrevistas exclusivas

Archivo inédito

Presentaciones memorables

Por lo que se podrá ver en el documental Because I Believe a Andrea Bocelli junto a celeridades como: