Previo al estreno de El Conjuro 4: Los Últimos Ritos, Cinépolis organizó un maratón de la saga de terror donde hubo grandes sorpresas.

Cinépolis asustó sus clientes en una función de El Conjuro con una sorpresa

En TikTok, el usuario @rulomarins compartió un video donde muestra la forma en que Cinépolis los asustó en el maratón de El Conjuro.

De acuerdo con el testimonio, Cinépolis fingió que una pantalla se descompuso y fue en ese momento cuando decidieron asustar al público.

Los hechos ocurrieron en el complejo de Fórum Buenavista en CDMX.

En la breve grabación se observa que el cine queda a oscuras, cuando sale una mujer con vestido blanco espantando a la audiencia.

De inmediato se sintió la incomodidad en la sala, aunque todo terminó entre aplausos cuando le dijeron al público que comenzaría la segunda película de El Conjuro.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar tras el video de la aterradora sorpresa que dio Cinépolis a sus clientes.

Los usuarios celebraron que la cadena de entretenimiento Cinépolis tuviera ese gesto con el público.

Incluso, destacaron el susto que provocó la terrorífica sorpresa de Cinépolis en el maratón de El Conjuro donde se proyectaron todas las cintas de la saga.

Otros internautas esperan que ese tipo de sorpresas puedan repetirse en El Conjuro 4.

¿Cuándo se estrena El Conjuro 4: Los Últimos Ritos en Cinépolis?

La película El Conjuro 4: Últimos Ritos se estrena en salas de Cinépolis el jueves 4 de septiembre de 2025.

Distribuida por Warner Bros. Pictures, El Conjuro 4 llegará a salas tradicionales y salas con formato IMAX.

La cinta cierra la saga de terror. En esta última historia se tratará el caso real de la familia Smurl.

Dicha familia comenzó a experimentar diversos sucesos paranormales en 1974 en su casa de Chase Street, en West Pittston, Pensilvania.

Por ello, pedirían la ayuda de Ed y Lorraine Warren, quienes tenían fama por el caso Amityville y llegaron a investigar un caso que no resolvieron por completo.