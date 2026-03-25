Disney cambia la historia. El nuevo live action de Cenicienta será sobre las hermanastras.

La película de Cenicienta de Disney contará con una nueva versión de acción real y le dará un giro a la clásica trama que todos conocemos.

Revelan que Disney hará un nuevo live action de Cenicienta enfocado en las hermanastras

El medio Deadline confirmó que Disney producirá un nuevo live action de Cenicienta enfocado en las hermanastras: Anastasia y Drizella Tremaine.

La película de Cenicienta llevaría por título Stepsisters y ya cuenta con sus directores:

Akiva Schaffer, de 48 años de edad

Doug Mand, de 44 años de edad

Dan Gregor

La Cenicienta (Disney)

El guion será realizado por los creadores de The Naked Gun, Dan Gregor y Doug Mand, a partir de un libreto original de Michael Montemayor.

Por su parte, Jessica Virtue, vicepresidenta de Disney Live Action, con la ejecutiva creativa Cady Star, supervisarán el proyecto.

Respecto a quién interpretará a las hermanastras malvada de cenicienta, el elenco todavía es una incógnita.

En la película clásica de Disney, Cenicienta era atormentada por sus hermanastras y madrastra Lady Tremaine.

Para esta nueva entrega, la historia exploraría la infancia de las hermanastras y lo que pasará después de que ella se casara.

La Cenicienta (Disney)

¿Cuándo se estrena el live action de Cenicienta sobre las hermanastras?

Stepsisters, la nueva película live action de Cenicienta de Disney sobre las hermanastras malvadas, no tiene aún fecha oficial de estreno.

El proyecto se encuentra en una fase inicial, por lo que también se está definiendo a su equipo de filmación y cast.