La película Mike & Nick & Nick & Alice de Disney, dirigida por BenDavid Grabinski, es una de esas propuestas que parecen diseñadas para sorprender al espectador por sus giros inesperados desde el minuto 1.

Si bien la premisa de Mike & Nick & Nick & Alice es un tanto extraña y confusa en un inicio, el carisma de los personajes y la manera en que es contada la historia, hace que esta sea una película inesperadamente divertida.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Mike & Nick & Nick & Alice tiene una premisa curiosa Mike & Nick & Nick & Alice cuenta con una buena dosis de humor Las actuaciones de Mike & Nick & Nick & Alice son divertidas El ritmo es muy bueno en Mike & Nick & Nick & Alice Mike & Nick & Nick & Alice hace una buena reflexión sobre el tiempo

Mike & Nick & Nick & Alice tiene una premisa curiosa

Mike & Nick & Nick & Alice tiene una premisa curiosa, pues se sale del molde de lo que son las películas de mafiosos, al combinar la trama con elementos de ciencia ficción.

La historia arranca con Mike, un mafioso que se ve envuelto en un conflicto con Nick, o más bien, con dos Nicks; un amigo suyo que se presenta en dos versiones diferentes, pero en un mismo plano de la realidad.

Uno de los Nick quiere ayudar a Mike, que fue acusado de un crimen que no cometió; mientras que el otro Nick lo quiere entregar a su jefe, para que lo castigue por ese crimen.

Por si esto no fuera suficiente tenemos a Alice, esposa de Nick y amante de Mike que parece saber más de lo que sucede, y que está vinculada de alguna manera a la aparición del segundo Nick.

Lo que podría sonar como una comedia de enredos convencional se transforma rápidamente en un relato con viajes en el tiempo, persecuciones y giros inesperados.

Grabinski juega con la idea de que las segundas oportunidades no siempre llegan de la manera que esperamos, y que las decisiones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias desproporcionadas.

Mike & Nick & Nick & Alice (Disney)

Mike & Nick & Nick & Alice cuenta con una buena dosis de humor

Mike & Nick & Nick & Alice cuenta con una buena dosis de humor, el cual está muy bien pensado.

Aunque la película se mueve dentro del género de la comedia de acción y la ciencia ficción, no teme abrazar lo absurdo.

Los diálogos están llenos de ironía y sarcasmo debido a lo extraño de las situaciones, mismas que se construyen para que el espectador oscile entre la risa y la incredulidad.

El humor nunca se siente gratuito; detrás de las bromas hay una reflexión sobre la identidad, la amistad y la posibilidad de redención. En ese sentido, la película recuerda a las comedias de acción clásicas de los años noventa.

Mike & Nick & Nick & Alice (Disney)

Las actuaciones de Mike & Nick & Nick & Alice son divertidas

Algo que eleva el filme es la gran química entre sus protagonistas, pues las actuaciones de Mike & Nick & Nick & Alice son divertidas, y eso que dos personajes están interpretados por el mismo actor.

Vince Vaughn como los dos Nick, aporta su característico humor seco, con una tranquilidad que parece absurda, convirtiéndose tanto en un héroe, como en un antagonista carismático; estableciendo una gran relación consigo mismo.

Mientras que James Marsden como Mike se luce con un papel que mezcla la torpeza con la arrogancia, de un mafioso que por definición es malo; pero que se quiere que triunfe y se salve.

Eiza González, por su parte, ofrece un contrapunto más serio y emocional con Alice, lo que equilibra la dinámica del grupo pero sin dejar de lado lo absurdo que sucede a su alrededor.

Mike & Nick & Nick & Alice (Disney)

El ritmo es muy bueno en Mike & Nick & Nick & Alice

Al durar apenas poco más de hora y media, el ritmo es muy bueno en Mike & Nick & Nick & Alice; no abruma, pero tampoco baja en sus revoluciones.

Todo es ágil, la película no se detiene demasiado en explicaciones y prefiere que el espectador se deje llevar por la locura de la trama.

Esto puede resultar confuso en algunos momentos (principalmente en la primera mitad), pero también contribuye a la sensación de frescura y espontaneidad.

Mezclando perfectamente secuencias de persecución y enfrentamientos coreografiados con precisión; con humor físico y diálogos sarcásticos e irónicos.

Mike & Nick & Nick & Alice (Disney)

Mike & Nick & Nick & Alice hace una buena reflexión sobre el tiempo

Más allá de la acción y la comedia, Mike & Nick & Nick & Alice hace una buena reflexión sobre el tiempo, así como de la redención y las segundas oportunidades.

Los viajes en el tiempo funcionan como metáfora de los intentos por corregir errores pasados.

Sin embargo, la película sugiere que no siempre es posible arreglarlo todo, y que aceptar nuestras imperfecciones puede ser más liberador que intentar borrarlas.

Siendo consciente de las consecuencias, donde nuestra brújula moral es la que debe de actuar dentro del caos, si es que queremos aprovechar ese pequeño momento de redención que se podría ofrecer.

Mike & Nick & Nick & Alice (Disney)

¿Vale la pena Mike & Nick & Nick & Alice?

Mike & Nick & Nick & Alice es una comedia de acción que se atreve a ser distinta. Con una premisa extravagante, personajes memorables y un trasfondo emocional inesperado, logra destacar en el panorama del streaming.

Claro, debemos de tomar en cuenta que Mike & Nick & Nick & Alice no es una obra maestra ni pretende serlo, pero sí cumple con creces su objetivo; entretener, sorprender y dejar al espectador con una sonrisa.

Además de dar un pequeño mensaje para todos aquellos que busquen reparar los errores del pasado, arrepintiéndose de sus actos.

Así que quienes disfrutan de las comedias de acción con un toque de ciencia ficción y humor absurdo, esta película es una opción recomendable.