Estamos a unas semanas del estreno de Toy Story 5; por ello, Disney Pixar presentó a un nuevo personaje, el cual tendrá la voz de Bad Bunny.

Así es, Bad Bunny incursionará en el mundo de la actuación de voz por primera vez en Toy Story 5, aunque queda ver el rol que tendrá en la película de Disney Pixar.

¿Qué papel tendrá Bad Bunny en Toy Story 5?

De acuerdo con Disney Pixar, Bad Bunny le podrá voz a un nuevo juguete en Toy Story 5, uno que será conocido como “Pizza with sunglasses”, que sería algo como “Pizza con lentes de sol”.

Como su nombre lo indica, el personaje de Bad Bunny en Toy Story 5 es un juguete de plástico que es una rebanada de pizza con rostro y lentes oscuros.

Su apariencia se reveló en un pequeño teaser en las redes sociales de Pixar, además de una muy pequeña prueba de cómo será la voz del personaje puesta por el cantante.

Solo escuchamos una pequeña risa antes de que el teaser se cortara , así que tendremos que esperar al estreno de la película para ver más de su actuación.

Aunque está la duda de si Bad Bunny también hará al personaje en español o será doblado para la versión de México y América Latina.

¿El personaje de Bad Bunny en Toy Story 5 será protagonista?

Tras la revelación de la aparición de Bad Bunny en Toy Story 5, muchos fans se preguntan si su personaje tendrá gran relevancia dentro de la historia de la película.

Aunque no hay nada oficial por parte de Disney Pixar, es poco probable que Bad Bunny sea uno de los protagonistas en Toy Story 5, limitándose a un cameo.

La “Pizza con lentes de sol” no luce como un personaje relevante para la historia, la cual se va a centrar en las caras conocidas de la franquicia, principalmente en Jessie.

Aunque todo se revelará al momento del estreno de la película, que será el próximo 18 de junio de 2026 en México.