A más de un mes de su estreno, Avatar: Fuego y Ceniza se mantiene en primer lugar de la taquilla, aunque su recaudación ha descendido; por otra parte, Marty Supreme se ha convertido en el mayor éxito de A24.

Caso contrario a Exterminio: El Templo de los Huesos que no abrió muy bien para Sony, estudio que se también despide de cartelera a Anaconda con una taquilla bastante aceptable.

Avatar: Fuego y Ceniza y Marty Supreme tienen una gran taquilla este fin de semana

Aún sin competencia en el horizonte, Avatar: Fuego y Ceniza llega a los 22 mil millones de pesos para seguir liderando la taquilla mundial, aunque ha desacelerado y ahora se duda que alcance los 35 mil millones de pesos.

Si bien es un éxito para Disney, se cumplirá el pronóstico de ser la menos taquillera de la trilogía, pues las otras dos entregas superaron los 2 mil mdd sin problemas en su estreno.

Avatar: Fuego y Cenizas (Disney)

En el punto diametralmente opuesto, pues Marty Supreme es una película independiente, el filme protagonizado por Timothée Chalamet llegó a los 1.6 mil millones de pesos, siendo el filme de A24 más taquillero en Estados Unidos hasta el momento.

Se espera que con su estreno internacional, Marty Supreme pueda superar a Civil War como la película con mejor recaudación de A24; algo necesario, pues su presupuesto de 1.2 mil millones de pesos la obliga a hacer por lo menos 2.4 mil millones de pesos para no perder dinero.

Exterminio: El Templo de los Huesos no puede con Avatar: Fuego y Ceniza

Aunque era el estreno fuerte de la semana, Exterminio: El Templo de los Huesos tuvo un mal inicio y no pudo derrotar a Avatar: Fuego y Ceniza, pues solo hizo 511 millones de pesos en todo el mundo.

Lo cual es preocupante, pues Exterminio: El Templo de los Huesos costó 1.1 mil millones de pesos, necesitando 3.3 mil millones de pesos para ser un éxito, lo cual se ve complicado en este momento.

Aunque la película de Sony tuvo una buena aceptación por parte de la crítica y el público que la ha visto, esto no ha sido suficiente para llamar la atención de la gran audiencia.

Tener el estreno de Regreso a Silent Hill el siguiente fin de semana no le beneficiará, al ser películas del mismo género; habrá que ver si la obra de Nia DaCosta logra remontar en los próximos días.

Exterminio: El Templo de los Huesos (Sony)

Anaconda es la única película que pudo con Avatar: Fuego y Ceniza

También de Sony, la nueva versión de Anaconda se despide de cartelera con 2.1 mil millones de pesos, siendo la única película que resistió a la maquinaria de Avatar: Fuego y Ceniza.

Anaconda costó 794 millones de pesos y necesita alrededor de 2.2 mil millones de pesos para ser un éxito —cifra que está a nada de alcanzar— convirtiéndose en uno de los proyectos con mejor aceptación, que no son de Disney, de fin de 2025.

Aunque inició lento, esta especie de sátira del mundo del cine disfrazado de reboot, fue una buena opción para la gente que no estaba interesada en Pandora.

Habrá que ver si tendremos más películas de esta saga, pues la escena post créditos indicaba una secuela, o Sony la dejará descansar nuevamente.