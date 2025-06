El actor Denzel Washington -de 70 años de edad- lo cumple. Será parte de Black Panther 3 de Marvel antes de retirarse del cine.

La siguiente película de Black Panther de Marvel contará con la actuación de Denzel Washington.

El director Ryan Coogler -de 39 años de edad- confirmó la participación de Denzel Washington en Black Panther 3 de Marvel Studios.

En un entrevista para “7PM in Brooklyn”, el realizador de Sinners habló de Denzel Washington, elogiándolo como “el mejor actor vivo”:

“No hay mentira en los rumores. Conozco a su familia desde hace tiempo y siempre he querido trabajar con él. Creo que es el mejor actor vivo. He estado hablando con él de este proyecto desde hace mucho.”

Incluso, Ryan Coogler afirmó que le sorprendió que Denzel Washington dijo estaría en Black Panther 3 durante la promoción de Gladiador 2.

Revelando en el programa “Today” que Ryan Coogler le estaba escribiendo para Black Panther 3.

De momento, la película Black Panther 3 sigue siendo una incógnita, por lo que se desconoce cuál es el papel que tendrá Denzel Washington.

Asimismo, no se tiene claro cuál será la trama que seguirá la cinta y su fecha de estreno.

La única confirmada es Letitia Wright -de 31 años de edad-para portar el manto de Pantera Negra.

En noviembre 2024, Denzel Washington sorprendió a todos sus fans al expresar que se retiraría del cine.

Durante una entrevista con “The Today Show” aseguró que tendría un número limitado de proyectos previo a decir adiós:

“No sé cuántas películas más voy a hacer. Probablemente no muchas más. Quiero hacer cosas que no he hecho antes. He interpretado a Otelo a los 22, y voy a volver a hacerlo a los 70. Tras esto seré Aníbal. Después tengo pendiente una película con Steve McQueen. Tras eso, participaré en la nueva Black Panther de Ryan Coogler. Y luego, la película de Otelo y Rey Lear. Hecho todo esto, me voy a retirar.”

Denzel Washington