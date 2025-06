Vaya que los rumores han encendido la polémica en torno al nuevo Black Panther, tanto que ya hasta habría actor que lo interpretaría.

Ya que se dice que el actor de 44 años de edad, Ryan Gosling será el nuevo Black Panther; pues ven varios detalles para asegurarlo.

El nuevo Black Panther sería Ryan Gosling; así es como el rumor lo asegura

Luego de que el primer número de Marvel Knights: The World To Come fuera lanzado, presentando el nuevo personaje llamado Ketema, quien es el príncipe del reino africano T’Challa, pero de piel blanca, la controversia asegura que Ryan Gosling sería quién lo interprete, debido a qué:

Los fans aseguran que Ketema tiene un parecido peculiar al actor Ryan Gosling, por lo que se piensa que lo interpretará en una nueva película.

Ryan Gosling (JON KOPALOFF / Getty Images via AFP)

Ryan Gosling como Black Panther enciende aún más la polémica

Luego de revelarse a un nuevo Black Panther en el cómic Marvel Knights: The World To Come, la polémica aumenta más.

Pues tras dar de qué hablar este nuevo Black Panther por ser blanco, ahora el nombre de Ryan Gosling para interpretar al personaje hace que se encienda la controversia.

Esto debido a los alegatos de los fans que aseguran que es “demasiado loco” que el nuevo Black Panther sea blanco.

Asimismo, se dice que la creación de este nuevo Black Panther blanco se debe a la elección de Ryan Gosling, sin antes ver quien el trasfondo del personaje, pues Marvel solo estaría asegurando la continuidad de su universo.

Pese a esto, una película del nuevo Black Panther blanco no está confirmada, pues ni de la posible cinta se ha hablado.

Ketema, hijo blanco de T'Challa y nuevo Black Panther (Marvel Comics)

Ryan Gosling no estará en Black Panther, pero Denzel Washington

Ryan Gosling es solo un rumor en Black Panther, pero no el actor Denzel Washington de 70 años de edad.

Luego de que en entrevista Ryan Cooger de 39 años de edad, director de Black Panther 3 confirmara la participación de Denzel Washington en su nueva película.

“Tú lo has dicho, amigo. No hay mentira en los rumores. Conozco a toda su familia desde hace tiempo y siempre he querido trabajar con él. Creo que es el mejor actor vivo. He estado hablando con él de este proyecto desde hace mucho.”. Ryan Cooger

Dicha confirmación, llega después de que durante las promociones de la película Gladiador II, el actor Denzel Washington dijo que “Ryan Coogler está escribiéndome un papel para la próxima entrega de ‘Black Panther’.

Por lo que después del despiste de Denzel Washington, ahora es una realidad confirmada del actor en la tercera entrega del rey de Wakanda.