¿Quién es Ketema, el nuevo Black Panther blanco?

Ketema es el hijo de Black Panther, el cual ya causó polémica al ser este de piel blanca, provocando molestia entre los fans de Marvel.

Ketema aparece en el cómic Marvel Knights: The World To Come #1 , el cual será una edición de seis números.

Pero en esta primera entrega se revela que el Rey T’Challa tiene un hijo blanco, rubio y de ojos azules que, aparentemente será el sucesor del manto de Pantera Negra.

Ketema fue creado por Christopher Priest y Joe Quesada, lo cual ya provocó debate y polémica entre la comunidad de fans de Marvel y Black Panther.

La nueva historia de Black Panther en donde aparece Ketema, el hijo blanco de T’Challa esta ambientado en un futuro cercano en donde el Rey ya es un anciano.

T’Challa debe enfrentar el desafío ritual hecho por Ketema quien, tras ganar revela su rostro y sus facciones.

Sin embargo, no se han revelado más detalles de Ketema como su edad o cómo es que es de piel blanca.

No se ha revelado más de Ketema, por lo que habrá que esperar a los próximos números para conocer más de su historia.

Se desconoce cuándo nació Ketema, el hijo de T’Challa y nuevo Black Panther.

Aunque se mostró poco de Ketema, se puede observar que es aún joven por lo que probablemente aún no tenga hijos.

Aún no se ha revelado mucho sobre Ketema; sin embargo, de obtener el manto de Black Panther, tendría los mismos poderes que T’Challa con la hierba corazón como:

Fuerza sobrehumana

Velocidad sobrehumana

Reflejos sobrehumana

resistencia sobrehumanos

Curación y protección acelerados

Agilidad felina sobrehumana

Durabilidad sobrehumana

Sentidos mejorados

Traje de vibranium

Absorción y redirección de energía con su traje

Conexión con antepasados

Tampoco se ha revelado qué es lo que ha hecho Ketema antes de revelarse como el hijo de T’Challa.

Se desconoce cuánto mide Ketema.

Hasta el momento se presume que Ketema es bastante fuerte, al menos más que T’Challa a quien venció en duelo por el manto de Black Panther en el nuevo cómic.

Ketema es el nuevo personaje de Marvel e hijo de Black Panther que acaba de hacer su debut en el nuevo cómic Marvel Knights: The World To Come #1, el cual contempla 6 números.

Aún no se tiene claro el origen de Ketema, más que es el hijo de T’Challa y que este podría ser de una antigua relación del rey de Wakanda.

Los usuarios especulan que podría ser de Monica Lynne, un personaje creada por Roy Thomas, Frank Giacoia, Herb Trimpe y apareció por primera vez en Avengers # 73 en 1969.

Ella era una cantante y activista estadounidense, siendo uno de los primeros intereses amorosos de T’Challa y se mudó a Wakanda.

Estaban comprometidos hasta que el matrimonio no pudo concretarse y el cómic ‘Votos de Pantera’ ,de los años 90, nunca se publicó.

En la década del 2000, Priest reveló que había un futuro en donde una versión futura de T’Challa le había contado a su actual versión, que se estaba muriendo de un aneurisma cerebral, una carga que no quería imponer Lynne.

Finalmente, Monica regresó a la industria musical y la última vez que se le vio, fue cantando una canción triste de amor tras enterarse de la boda de T’Challa y Storm.

Y aparentemente, ella sería la madre de Ketema; sin embargo, aún no queda claro cómo es que heredó el tono de piel blanco ya que ella también era de ascendencia africana.

Monica Lynne en Avengers # 73 de 1969 (Marvel Comics)