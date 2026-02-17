Se reveló la muerte de Karoly Díaz los 55 años, actor de doblaje chileno también conocido como Kako Zara, quien era mejor conocido por darle voz a el gato con sombrero y a Husk en Hazbin Hotel, entre otros personajes para la comunidad latina.

Karoly Díaz, además de ser actor de doblaje, se sabe que también era cantante y actor en telenovelas como Las Mil y Una Noches, deja un legado en la comunidad del doblaje de animación y anime.

¿De qué murió Karoly Díaz, voz de el gato con sombrero y Husk de Hazbin Hotel?

Se ha dado a conocer la muerte del actor de doblaje chileno Karoly Díaz, quien dio voz a el gato con sombrero y más recientemente, al personaje de Husk en Hazbin Hotel; de acuerdo a la información, murió este 17 de febrero de 2026 a los 55 años de edad.

Muere el actor de doblaje chileno Karoly Díaz, voz del gato con sombrero y Husk de Hazbin Hotel (@funianime / X )

Los reportes indican que la causa de la muerte del actor de doblaje, fue un síndrome hepatorrenal, es decir una complicación grave que afecta tanto al hígado como a los riñones, la cual generalmente surge como consecuencia de una falla hepática avanzada que lleva a insuficiencia renal.

Según reportes de la comunidad de doblaje y medios especializados, se sabe que Díaz estuvo hospitalizado recientemente por dichos problemas renales y hepáticos, en donde su condición se agravó hasta derivar en una falla multisistémica.

Karoly Díaz dio voz a varios personajes destacados en animación y otras producciones, como:

Husk en Hazbin Hotel de 2024 a 2025

Saikhan en La Leyenda de Korra

El Gato con Sombrero en El gato ensombrerado viaja por todos lados del 2010 al 2016.

Tiburón Papá en Baby Shark, el Gran Show del 2020 al 2025.

Sr. Troodonte en Dinotren del 2010 al 2013.

Sheriff Swiftstone en Corn & Peg del 2019 al 2020.

Wayne Stevens en Out There en 2015

Papá en Galaxia Creativa del 2013 al 2016