La muerte de Jaime Collepardo ha hecho que toda la comunidad de doblaje en Latinoamérica, fans y jugadores de The Legend of Zelda reaccionen a la inesperada noticia.

¿De qué murió Jaime Collepardo, voz de Ganondorf en The Legend of Zelda?

Tal y como se dijo, el pasado 29 de septiembre se anunció la muerte del actor de doblaje mexicano Jaime Collepardo.

El cual era reconocido por brindar voz a varios personajes de la industria del entretenimiento; entre ellos a Ganondorf de The Legend of Zelda.

Sin embargo, pese a darse la noticia de la muerte de Jaime Collepardo a sus 43 años de edad, aún se desconocen las causas de su fallecimiento.

La noticia de la muerte de Jaime Collepardo hizo que varios de sus colegas reaccionaron y emitirán emotivos mensajes de despedida para su amigo y compañero.

Tal y como lo hizo Jessica Ángeles, voz de Zelda en The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of Kingdom.

Al igual que Alina Galindo, locutora y conductora de televisión quien dedicó un emotivo mensaje para Jaime Collepardo:

“Ya estás con tu mamá amigo querido. Vuelta alto y que tu voz y tu talento resuenen en el universo o en el plano donde solo almas bellas como la tuya merecen estar. DEP Jaime Collepardo, actor de doblaje y locutor. Te extrañaremos muchísimo” Alina Galindo

Jaime Collepardo dio voz a varios personajes de la televisión y videojuegos

Si bien de momento no se han revelado las causas de su muerte, muchos han comenzado a recordar sus participaciones como actor de doblaje.

Pues además de ser Ganondorf en The Legend of Zelda, prestó su voz a otros proyectos que incluyen animes como Naruto, One Piece, Call of Duty o Fortnite.

También Jaime Collepardo llegó a prestar su voz para diferentes proyectos de televisión, series y películas.