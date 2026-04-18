Te contamos quién fue Carlos Becerril, leyenda del doblaje mexicano.

Se confirmó la muerte de Carlos Becerril, icónico actor de doblaje que dio voz a decenas de personajes.

¿Quién fue Carlos Becerril?

Carlos Becerril fue un actor y director de doblaje, recordado por ser la voz de voz a “Panza” de Don Gato y su pandilla.

Carlos Becerril, actor de doblaje (Especial)

¿Qué edad tenía Carlos Becerril?

Al momento de su muerte, Carlos Becerril tenía 90 años de edad. Nació el 24 de octubre de 1935 en la CDMX.

¿Quién era la esposa de Carlos Becerril?

Carlos Becerril se casó con la actriz Nancy McKenzie, voz latina de Marge.

¿Qué signo zodiacal era Carlos Becerril?

Por su fecha de nacimiento, Carlos Becerril pertenecía al signo zodiacal Escorpio.

Carlos Becerril, actor de doblaje mexicano (Especial)

¿Cuántos hijos tuvo Carlos Becerril?

Se sabe que Carlos Becerril fue padre de Karla y Laura Becerril.

¿Qué estudió Carlos Becerril?

Carlos Becerril estudió actuación en la Asociación Nacional de Actores.

¿En qué trabajó Carlos Becerril?

La carrera de Carlos Becerril comenzó desde muy joven. Fue hermano de la actriz Laura Becerril y cuñado de Víctor Mares.

Tras realizar obras de teatro, Carlos Becerril fue invitado por su colega Claudio Brook para trabajar en doblaje.

Los papeles más conocidos de Carlos Becerril son “Panza” de Don Gato y su pandilla, Frankie Grimes de Los Simpson y Chick Hicks de Cars.

De igual manera, Carlos Becerril dio voz de forma recurrente a los actores:

Dustin Hoffman

Robert De Niro

Mel Gibson

Al Pacino

Patrick Swayze

Carlos Becerril, actor de doblaje (Captura de video)

Muere el actor de doblaje Carlos Becerril a los 90 años de edad

En redes sociales se reveló que la leyenda del doblaje mexicano Carlos Becerril murió.

La noticia fue confirmada por su nieto, el también actor de doblaje Emiliano Montaño, con un emotivo mensaje en redes:

“Hoy es uno de los días más duros de mi vida. Te me has ido, abuelito. Me harás falta toda la vida. Esta semana ha sido una de las mejores de mi vida, cumpliendo poco a poco el sueño que te platiqué desde pequeño y todo mi trabajo siempre te lo dedicaré. Gracias por ser el mejor padre y abuelito que tuve." Emilio Montaño

Junto al mensaje de Emilio Montaño, se han sumado palabras de condolencias por parte de colegas y fans de su trabajo.