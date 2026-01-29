Tras darse a conocer la muerte del actor de doblaje alemán Stefan Gossler, quien fuera conocido por ser la voz de Cell en Dragon Ball Z, te decimos quién era con detalles como:

¿Quién era Stefan Gossler, voz en alemán de Cell en Dragon Ball Z?

¿Qué edad tenía Stefan Gossler, voz en alemán de Cell en Dragon Ball Z?

¿Stefan Gossler, voz en alemán de Cell en Dragon Ball Z tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Stefan Gossler, voz en alemán de Cell en Dragon Ball Z?

¿Stefan Gossler, voz en alemán de Cell en Dragon Ball Z tenía hijos?

¿Qué estudió Stefan Gossler, voz en alemán de Cell en Dragon Ball Z?

¿En qué trabajó Stefan Gossler, voz en alemán de Cell en Dragon Ball Z?

Stefan Gossler fue un actor y actor de doblaje alemán nacido en Siegen, Alemania, en 1955, siendo conocido internacionalmente por prestar su voz en alemán a personajes como Cell en Dragon Ball Z, además de otras producciones animadas y de live action.

Stefan Gossler es considerado como un pilar fundamental en la industria del entretenimiento en Alemania, cuya versatilidad lo llevó a interpretar desde villanos imponentes hasta héroes de acción cómicos.

Al momento de su muerte el pasado 19 de enero de 2026, Stefan Gossler tenía 70 años, pues nació un 14 de diciembre.

Es decir que Gossler acababa de celebrar su cumpleaños apenas un mes antes de su partida.

Sí, se sabe que su esposa era de origen danés; aunque su vida personal se mantuvo a discreción profesional, lo mencionó en varias ocasiones tanto en su biografía profesional como en entrevistas.

Stefan Gossler nació el 14 de diciembre de 1955, lo que lo hace ser del signo de Sagitario, uno de los signos relacionados con el elemento fuego, quienes son conocidos por ser:

Aventureros

Optimistas

Sinceros

Amantes de la libertad

Sí, Stefan Gossler tenía dos hijas, con quienes residía en su última etapa de vida entre sus hogares de Alemania y Dinamarca.

Se conoce que T¡tras terminar la escuela bachillerato, Stefan Gossler estudió actuación entre 1977 y 1980 en la Escuela de Actuación Else Bongers en Berlín

Sindo esta fue su formación principal antes de comenzar su carrera profesional en teatro y doblaje.

Stefamn Gossler trabajó en cine, televisión, teatro y como locutor y actor de doblaje, siendo este el más destacado y por el cual fue reconocido en Alemaní y de manera internacional:

Fue la voz oficial en alemán de estrellas como J ackie Chan, Tim Allen, Michael Keaton y Kevin Nealon; además de Cell en Dragon Ball Z, dio voz a personajes icónicos de la animación como el Rey Julien y en personajes en Los Simpson.

ackie Chan, Tim Allen, Michael Keaton y Kevin Nealon; además de Cell en Dragon Ball Z, dio voz a personajes icónicos de la animación como el Rey Julien y en personajes en Los Simpson. Trabajó durante muchos años en el famoso Grips-Theater de Berlín, donde participó en numerosas producciones desde finales de los años 70

Además de prestar su voz, apareció como actor físico en diversas producciones de la televisión alemana.

La muerte de Stefan Gossler se dio a conocer en redes sociales, a penas 24 horas den la muerte de Kōzō Shioya, voz en japonés de Majin Buu en Dragon Ball.

Y es que aunque la muerte de Gossler ocurrió el pasado 19 de enero y la de Shioya el 20 de enero, sin embargo, la muerte de ambos se mantuvo en privado ante los deseos de su familia y amigos.

Asimismo, se dio a conocer que Gossler murió pacíficamente en el seno de su familia, tal y como ellos mismos lo confirmaron.