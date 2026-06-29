Tras el éxito de su primera entrega, X-Men’97 Temporada 2 de Marvel llega para reafirmar que la espera de dos años ha valido totalmente la pena.

Retomando la trama exactamente donde terminó la serie de 2024, X-Men’97 Temporada 2 mantiene la calidad al explorar las consecuencias de un equipo fracturado en distintas eras de la historia.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

El viaje en el tiempo funciona muy bien en X-Men’97 Temporada 2 X-Men’97 Temporada 2 construye perfectamente a Apocalipsis X-Men’97 Temporada 2 le da un nuevo enfoque a Jean Grey y Cíclope El tema de X-Men’97 Temporada 2 encarna perfectamente en los personajes X-Men’97 Temporada 2 es estéticamente impecable

El viaje en el tiempo funciona muy bien en X-Men’97 Temporada 2

Si bien este siempre es un concepto complejo de manejar, el viaje en el tiempo funciona muy bien en X-Men’97 Temporada 2, presentando tres eras perfectamente diferenciadas que abordan distintos enfoques.

Esta estructura permite que la temporada tenga una escala mucho más ambiciosa, dividiendo la narrativa en episodios que alternan entre aventuras autoconclusivas y una trama más elaborada.

Sumado a esto, la amenaza perpetua de Apocalipsis otorga una cohesión necesaria a los diferentes hilos temporales, obligando a los mutantes a formar nuevas facciones por pura necesidad de supervivencia.

Lo que nos mantiene atentos a todo lo que pasa a lo largo de los capítulos que comprenden esta temporada, sin que ninguno salga sobrando.

X-MEN '97 Temporada 2 (Disney)

X-Men’97 Temporada 2 construye perfectamente a Apocalipsis

Si bien es el gran villano de la historia, X-Men’97 Temporada 2 construye perfectamente a Apocalipsis, pues no lo presenta como un ente maligno puro sino que nos muestra el origen de todo su odio.

La serie se aventura al pasado para mostrar a un En Sabah Nur que aún no es un megalómano, sino un esclavo paria que lucha contra el faraón Rama-Tut, siendo hasta cierto punto un ser trágico.

Así se añaden capas a un villano que tradicionalmente ha sido representado de forma unidimensional, planteando preguntas sobre si el destino puede ser alterado o si el futuro ya está escrito.

Con esto Apocalipsis se asume como el eje central que conecta todas las líneas temporales, y las historias de los “Hombres X”

X-MEN '97 Temporada 2 (Disney)

X-Men’97 Temporada 2 le da un nuevo enfoque a Jean Grey y Cíclope

Otra cosa a mencionar es que X-Men’97 Temporada 2 le da un nuevo enfoque a Jean Grey y Cíclope; quienes desde la entrega pasada cobraron relevancia, además que son parte esencial de otro hilo de la trama.

Cíclope y Jean Grey se reúnen con su hijo Nathan en el futuro, en pleno reinado de Apocalipsis, quien ahora es un adolescente atormentado destinado a convertirse en el salvador mutante.

La narrativa se enfoca en dilemas morales complejos: ¿pueden Scott y Jean revelarle su verdadera conexión a Nathan? ¿Deberían guiarlo hacia su destino o dejar que lo descubra por sí solo?

Este enfoque en el “corazón emocional” permite que los tres personajes evoluciones, ya no como superhéroes, sino como seres humanos complejos, que van más allá de su misión de “salvar el día”.

X-MEN '97 Temporada 2 (Disney)

El tema de X-Men’97 Temporada 2 encarna perfectamente en los personajes

Así, el tema de X-Men’97 Temporada 2 encarna perfectamente en los personajes, quienes más que vivir aventuras, se enfrentan a dilemas éticos complejos, los cuales arrastran por todos los episodios.

Reforzando además la dinámica entre el Profesor X y Magneto la cual ha sido siempre el centro de las historias mutantes, con el choque ideológico, donde ambos quieren lo mejor peros sus medios son diametralmente opuestos.

Ahora vemos a un Magneto, sintiéndose arrepentido tras los eventos de la primera temporada, que se comienza a cuestionar por primera vez la naturaleza de sus actos.

Viéndose reflejado en Apocalipsis, al que intenta detener y reformar, incluso antes de que se convierta en una fuerza de la naturaleza desatada.

X-MEN '97 Temporada 2 (Disney)

X-Men’97 Temporada 2 es estéticamente impecable

Visualmente, X-Men’97 Temporada 2 es estéticamente impecable, aprovechando a los nuevos personajes y las diferentes eras para mostrar poderes mutantes de forma fluida, colorida y dinámica.

Ver cualquiera de los episodios es un deleite al ojo, siendo la mejor serie de Marvel que hace uso del 2.5D, sin verse artificial o antinatural, como sí sucede en otras animaciones del estudio.

Esto va acorde con el ritmo frenético de la obra, pues al intentar adaptar arcos masivos de los cómics en episodios de 30 minutos, la serie “corre” a través de los viajes de los personajes, dejando poco espacio para el respiro.

Aunque los guiones son inteligentes y comprensibles, queda la sensación de que estas historias podrían haber beneficiado de un desarrollo más pausado a lo largo de toda una temporada.

X-MEN '97 Temporada 2 (Disney)

¿Vale la pena X-Men’97 Temporada 2?

X-Men ’97 Temporada 2 demuestra que no solo vive de la nostalgia, es una prueba de que Marvel sabe exactamente cómo manejar a los mutantes cuando se prioriza la narrativa rica y el desarrollo de personajes sobre el simple espectáculo.

Al centrar el conflicto de X-Men’97 Temporada 2 en torno a Apocalipsis, la segunda temporada logra una limpieza estructural que supera incluso a los episodios finales de su predecesora.

Así esta temporada se posiciona como una de las mejores historias de los X-Men en décadas, y eso incluye todos sus proyectos, tanto en cine, como en televisión y cómics.

En definitiva, la serie ha ganado el derecho de ser considerada una pieza esencial, no solo de Marvel o del mundo de los superhéroes, también de la animación moderna en general.