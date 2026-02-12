Se confirmó que BTS llega a cines de México, estará en Cinépolis y Cinemex.

Los conciertos inaugurales de “ARIRANG”, la gira mundial de BTS, estarán disponible para verse en la pantalla grande.

Fechas para ver los conciertos en vivo de BTS en Cinépolis y Cinemex

Tanto Cinépolis y Cinemex confirmaron que transmitirán en México los dos primeros conciertos en vivo de BTS.

El arranque del tour de BTS será en las siguientes fechas y sedes:

sábado 11 de abril, en vivo desde Goyang, Corea del Sur

domingo 18 de abril, en vivo desde Tokio, Japón

Trafalgar Releasing, empresa encargada de la distribución, detalló que cada show de BTS se proyectará dos veces por cada territorio.

Esto con la intención de ajustarse a los husos horarios de cada región, lo que permitirá dar acceso al mayor número de seguidores de BTS.

En México, los horarios para las funciones en Cinemex y Cinépolis del World Tour ARIRANG de BTS, no han sido confirmados.

BTS llega a cines de México: estará en Cinépolis y Cinemex (Especial)

Precio de boletos para los conciertos en vivo de BTS en Cinépolis y Cinemex

Por el momento, no se conoce el precio de los boletos en Cinépolis y Cinemex para los conciertos en vivo de BTS.

El costo de las entradas podría ir de los 89 a los 250 pesos, todo dependerá la sede y formato que tanto Cinépolis como Cinemex ofrezcan al público.

En cuanto a la preventa de boletos, está se habilitará el miércoles 25 de febrero, de acuerdo con el sitio oficial del evento.

Aunque Cinépolis y Cinemex no lo han confirmado, se espera que lanza su preventa en esas mismas fechas.