El concierto en vivo de BTS llamado “The Comeback Live | Arirang” será transmitido por Netflix en una fecha y horarios para México que ya se dieron a conocer, así que querrás anotarlos en tu agenda.

El regreso de BTS a los escenarios tras cuatro años lejos de los conciertos podrá ser presenciado alrededor del mundo por Netflix que traerá consigo “The Comeback Live | Arirang”.

Concierto de BTS en Netflix: Horario y fecha para ver “The Comeback Live | Arirang”

BTS está de regreso tras haber hecho su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Sin embargo, ante la saturación de las fechas para sus próximos conciertos, Netflix tiene una opción más; ver “The Comeback Live | Arirang” en vivo en la plataforma.

Horario: 5:00 am, hora México

Fecha: 21 de marzo de 2026

Para poder ver el concierto de BTS en vivo necesitas una suscripción a Netflix, que va desde los 119 pesos.

BTS llega a Netflix con The Comeback Live | Arirang. (Especial)

El en vivo de “The Comeback Live | Arirang” en Netflix se conmemora por ser el primer concierto de Corea del Sur transmitido bajo este formato. Además de que llegará a 190 países.

BTS vuelve con nuevo álbum: Arirang

Netflix tendrá la transmisión en vivo del regreso de BTS mediante “The Comeback Live | Arirang”, además de que marcará la llegada del nuevo álbum de la agrupación.

Arirang es el quinto álbum de BTS en coreano, aunque el número diez en total que se incorpora a su discografía.

El 20 de marzo es el día en que BTS lanza al público su álbum Arirang con 14 canciones y millones de ventas por medio de los pre save.

En lo que respecta a “The Comeback Live | Arirang”, se presume que BTS volverá con los éxitos ya conocidos y con las nuevas canciones de su álbum que para ese momento ya habrá estrenado.

BTS El Regreso: El documental que tendrá Netflix

El mes de marzo en Netflix tiene el apartado BTS, porque además de “The Comeback Live | Arirang” y el lanzamiento de su disco, la plataforma tendrá el estreno de su documental.

El 27 de marzo se estrena el documental de BTS El Regreso, luego de cuatro años ausentes del escenario y donde se mostrará el proceso que llevaron para la realización de su disco Arirang.