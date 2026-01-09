Trafalgar Releasing anunció su alianza con la banda ganadora del Grammy, Twenty One Pilots, para el estreno mundial de la película concierto “Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos”, la cual documenta el espectáculo más representativo de su carrera, realizado en la Ciudad de México.

¿Cuándo se estrena la película de Twenty One Pilots?

El concierto, que fue parte de su gira “The Clancy World Tour”, contó con 65 mil personas, y es que si no te quieres perder este espectáculo en las pantallas grandes, podrás ver el estreno mundial el 26 de febrero, con funciones previas en IMAX a partir del 25 de febrero. Asimismo, se dio a conocer que los boletos estarán disponibles a partir del 15 de enero a través del sitio oficial, www.TwentyOnePilots.film.

Twenty One Pilots estrenará una película concierto grabada en la Ciudad de México que llegará a IMAX (Cortesía)

Twenty One Pilots y Trafalgar Releasing apuestan por una experiencia inolvidable

La película está ambientada en uno de los estadios más importantes del mundo; además, la producción combina tomas cinematográficas de alto impacto con acceso íntimo detrás de cámaras, siguiendo a Tyler Joseph y Josh Dun desde su llegada a la CDMX hasta el momento que pisan el escenario.

“Para más de lo que jamás imaginamos, tuvimos la oportunidad de capturar dos perspectivas de una actuación de Twenty One Pilots: más de 20 cámaras centradas en los fans viviendo el show y, como segunda perspectiva, la que yo he tenido durante todos estos años hasta llegar a ese estadio lleno en la Ciudad de México: una cámara siguiendo a Tyler y Josh mientras toman los fundamentos de su espectáculo y los llevan a uno de los escenarios más grandes” Mark C. Eshleman, director

Por otra parte, a través de comentarios, ambos artistas reflexionan sobre el camino recorrido y la profunda conexión que mantienen con sus fans de todo el mundo.

La película se encargará de sumergir al espectador en una experiencia completa del concierto mediante tomas aéreas, cámaras sobre el escenario y planos de nivel del público, creando una sensación envolvente que captura la energía, emoción y magnitud del evento.

Twenty One Pilots estrenará una película concierto grabada en la Ciudad de México que llegará a IMAX (Cortesía)

“Más allá de lo que jamás imaginamos” funciona como un testimonio del crecimiento artístico de Twenty One Pilots y de su capacidad para convertir un show en un acontecimiento global. La elección de la CDMX refleja la conexión genuina de la banda con una audiencia que ha acompañado su evolución y que hoy forma parte esencial de su historia.