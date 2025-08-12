¿Quieres ver Depeche Mode: M.? Acá te contamos sobre la preventa, precio de boletos y fecha para cines de México del concierto grabado en CDMX.

Después de su estreno en el Festival de Tribeca 2025, Sony Music, Trafalgar Releasing y Depeche Mode anunciaron el estreno de su documental musical.

¿Cuándo es la preventa para Depeche Mode: M.?

La película Depeche Mode: M. tendrá una preventa de boletos para todos los fans de la icónica banda británica.

Las entradas podrán adquirirse a partir del próximo miércoles 17 de septiembre.

Depeche Mode (Instagram @depechemode)

Dirigida por el mexicano Fernando Frías- de 46 años de edad-Depeche Mode: M. es una increíble experiencia cinematográfica.

La cinta se construyó con imágenes de los tres conciertos que dio Depeche Mode en el Foro Sol (ahora Estadio GNP Seguros) en su gira Memento Mori 2023-2024.

Se trata de una cinta de larga duración que lleva a los fans de Depeche Mode por un viaje musical y espiritual.

De acuerdo con Dave Gahan- de 63 años de edad- alabó el trabajo de Fernando Frías en Depeche Mode: M.

“En esencia, nuestra nueva película ‘M’ trata sobre la profunda conexión entre música, cultura y personas, y Fernando Frías, quien la dirigió y concibió, hizo un hermoso trabajo contando esa historia a través de la lente de la cultura mexicana y nuestros shows en Ciudad de México“. Dave Gahan, vocalista de Depeche Mode

En Depeche Mode: M., el público explorará paralelismos entre los temas del álbum Memento Mori con la muerte y la mortalidad en la cultura mexicana.

Depeche Mode: M., el concierto grabado en CDMX (Toni François )

Precio de boletos para Depeche Mode: M., el concierto grabado en CDMX

De momento, no se tiene el precio oficial de boletos para el documental musical Depeche Mode:M.

No obstante, las entradas podrían costar entre 150 a 250 pesos.

Esto si se toma en cuenta que la cinta se proyectará en cines convencionales y pantallas IMAX, cuya tarifa suele ser alta.

Los seguidores de Depeche Mode podrán comprar sus boletos en www.DepecheModeM.com, así como en Cinemex y Cinépolis.

Depeche Mode (Instagram @depechemode)

Fecha para ver en cines de México el concierto Depeche Mode: M.

La fecha para ver en cines de México el concierto Depeche Mode: M. es el martes 28 de octubre.

Se espera que la cinta esté disponible en las pantallas Cinemex y Cinépolis, aunque no se han revelado el circuito de exhibición que tendrá la película.

A nivel internacional, Depeche Mode: M se proyectará en 2 mil 500 salas de más de 60 países.