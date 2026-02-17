Para celebrar que se acerca la primavera, tenemos de regreso la Fiesta Cinépolis, una época de promociones en los boletos de la exhibidora en México.

Durante la Fiesta Cinépolis habrá boletos a 35 pesos, además de otra promoción relacionada con las entradas. A continuación te daremos todos los detalles para que te vayas preparando.

¿Cómo es la promoción de boletos a 35 pesos de Fiesta Cinépolis?

De acuerdo con la propia exhibidora, la promoción de boletos a 35 pesos de Fiesta Cinépolis aplicará en las siguientes salas:

Tradicional

Macro XE

Cinépolis Pluus

Cinépolis Junior

Del 2 al 4 de marzo en cualquier complejo (no importa la zona), en cualquier horario y en cualquier película elegida, eso incluye los estrenos de la semana.

Fiesta Cinépolis (Cinépolis)

Durante los días mencionados el descuento se aplicará de manera indiscriminada, ya sea que vayas a ver una película que ya lleva varios días en cartelera o una que acaba de llegar a la misma.

Toma en cuenta que solo aplica para películas ya en exhibición. Si quieres hacer una preventa aprovechando el descuento mencionado, los boletos estarán en su precio normal, ya que se trata de películas que llegarán después de la fecha indicada.

Otra cosa a toma en cuenta es que esta promoción no se podrá combinar con otras ya existentes, como lo son los pases al 2x1 en algunas tarjetas de crédito o el boleto a mitad de precio en días seleccionados.

Cinépolis (Cinépolis)

Fiesta Cinépolis también tendrá boletos a 80 pesos

Además de lo anterior, también habrá una promoción de boletos a 80 pesos durante la Fiesta Cinépolis en las siguientes salas:

VIP

IMAX

4DX

Este descuento de Fiesta Cinépolis aplicará en las mismas fechas que la promoción de boletos a 35 pesos, igualmente durante todo el día, en todas las películas que estén actualmente en cartelera.

Una vez se termine la fecha de la promoción, los precios volverán a ser los mismos que regularmente manejan los complejos de la exhibidora.